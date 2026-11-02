Mâu thuẫn giữa Anh Thư và H'Hen Niê

Trong tập mới nhất của The Face Vietnam 2026, mâu thuẫn xảy ra khi Anh Thư cho rằng team của H'Hen Niê phạm luật trong quá trình thực hiện thử thách. Cụ thể, tâm điểm vụ việc xuất phát từ việc editor (người chỉnh sửa video - PV) đội H'Hen Niê có hành vi đeo tai nghe (in-ear) trong hậu trường. Theo quy định, chỉ có huấn luyện viên mới được quyền theo dõi monitor và trao đổi thông tin để hỗ trợ thí sinh.

Việc editor của team H'Hen Niê xuất hiện trong set quay với thiết bị tai nghe khiến Anh Thư đặt nghi vấn, cho rằng có dấu hiệu "nhắc bài" hoặc gian lận từ bên ngoài. Những căng thẳng dẫn đến việc Anh Thư tranh luận với ê-kíp chương trình ngay tại set quay, sau đó bỏ về mà không tiếp tục ghi hình. Sau khi tập 5 lên sóng, hai vị huấn luyện viên liên tục tung ra một số clip được cho là bằng chứng, tạo ra tranh luận trái chiều.

Đến tối 2/11, H'Hen Niê chính thức lên tiếng. Cô phủ nhận việc gian lận, cho biết editor xuất hiện trong lúc cả team đang thực hiện thử thách là hoàn toàn hợp lệ, đúng luật. Theo lời H'Hen Niê, việc editor sử dụng tai nghe cũng là thói quen cá nhân với mục đích nghe nhạc, không phải thiết bị liên lạc hay nhắc bài từ bên ngoài nhằm mục đích ăn gian.

"Bạn editor theo dõi qua một màn hình máy tính bảng nhỏ. Thiết bị này không có chức năng lưu file gốc, và việc chụp màn hình lại cũng không có ý nghĩa vì chất lượng hình ảnh sẽ không đạt. Thực tế, tại set có một màn hình lớn phía trước mà tất cả những ai ngồi ở khu vực đó đều có thể xem được. Mọi người đều có thể công khai nắm được source quay nào tốt, source nào không. Nên không có chuyện giấu giếm hay gian lận ở đây", cô chia sẻ.

Anh Thư, H'Hen Niê xảy ra mâu thuẫn trong The Face Vietnam 2026. Ảnh: FBNV.

Nàng hậu cho biết tâm thế khi bước vào cuộc chơi là cạnh tranh bằng thực lực, nói không với gian lận. Cùng thời điểm H'Hen Niê lên tiếng, Anh Thư cũng có động thái mới trên mạng xã hội. Cô tỏ ra không bằng lòng với những lời giải thích từ phía H'Hen Niê.

"DOP đã đứng ra xin lỗi về sai sót cho phép kết nối này, và đạo diễn chương trình cũng xác nhận đây là lỗi từ phía BTC. Vì vậy, việc giải thích về quyền có mặt tại set, thói quen đeo tai nghe hay khả năng lưu file chưa trả lời đúng vấn đề Thư nêu.

Thư chọn lên tiếng để bảo vệ quyền lợi thí sinh và yêu cầu BTC rút kinh nghiệm, bảo đảm các team có cùng điều kiện thi đấu ở những tập tiếp theo. Một sai sót đã được thừa nhận cần được khắc phục rõ ràng, thay vì gọi là 'hiểu lầm nhỏ'", Anh Thư bày tỏ.

Tranh cãi liên quan tới quá trình thực hiện thử thách ở tập 5 The Face Vietnam 2026 hiện thu hút sự chú ý của khán giả, kéo theo tranh luận trái chiều. Cũng có nhiều luồng ý kiến bày tỏ nghi vấn liệu đây có phải là "chiêu trò" của ê-kíp và các huấn luyện viên nhằm thu hút quan tâm.