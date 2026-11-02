Nghệ sĩ Hồng Đào: 'Không có bố mẹ nào muốn mình là gánh nặng của con cái cả'

Hóa thân thành người mẹ cả đời tần tảo nhưng lại rơi vào biến cố sức khỏe thập tử nhất sinh, nghệ sĩ Hồng Đào thừa nhận không gian ghi hình tại bệnh viện mang đến một sự ám ảnh rất lớn cho cả ê-kíp. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Ở nhà thương thì nó có mùi của nhà thương, nó có mùi cồn, mùi sát trùng hay tất cả những mùi đó. Không phải một mình Hồng Đào đâu, mình nghĩ ai cũng đều có một ám ảnh về những mùi nhà thương. Chẳng ai mong mà đi vào nhà thương để mà trải nghiệm mùi nhà thương đâu".

Nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào xúc động khi xem lại cảnh quay

Hơn cả nỗi sợ mùi thuốc sát trùng, điều khiến nghệ sĩ Hồng Đào trăn trở nhất khi đặt mình vào vị trí của mẹ Tím chính là nỗi lòng của những bậc làm cha, làm mẹ khi tuổi già sức yếu, ốm đau bệnh tật nhưng luôn sợ làm phiền đến các con. Chị nghẹn ngào chia sẻ: "Hồi đó Hồng Đào có coi một phim Hàn Quốc thì có một câu thế này: 'Bố mẹ ốm đau dài lâu thì mới biết là con có hiếu như thế nào'. Không có bố mẹ nào mà muốn mình là gánh nặng của con cả".

Những ký ức đời thực đầy ám ảnh của những người con

Để tái hiện chân thực hành trình cả gia đình gác lại mọi bộn bề, mâu thuẫn để túc trực bên giường bệnh của mẹ Tím, Phương Anh Đào (vai em gái Mây), Huy Anh (vai anh trai Pháo) và Nguyên Thảo (vai chị dâu Ly) đã có những ngày làm việc căng thẳng ngay tại bối cảnh bệnh viện thực tế.

Đảm nhận vai Mây – người con gái luôn tất tả ngược xuôi từ quầy làm thủ tục, lãnh thuốc cho đến những đêm trắng gục đầu bên giường bệnh của mẹ – Phương Anh Đào không giấu được sự mỏi mệt khi nhớ lại bối cảnh quay: "Mùi bệnh viện nó là một mùi mà nó làm cho con người ta cảm thấy ngột ngạt, rất nhiều loại thuốc ở trong đó. Nó làm cho mình cảm thấy mệt và căng thẳng. Bệnh viện làm mình cảm giác ước gì không có ai phải bước chân vào đây lần nào. Sau 4 ngày quay ở bệnh viện, suy nghĩ đầu tiên của mình là muốn hoàn thành hết tất cả cảnh quay ở đây thật nhanh và sau đó về nhà nghỉ ngơi".

Đồng cảm với bạn diễn, diễn viên Nguyên Thảo cho biết những cảnh quay tại hành lang bệnh viện làm sống dậy trong cô ký ức từng chăm sóc mẹ ruột ngoài đời. Nữ diễn viên tâm sự: " Mùi bệnh viện là những mùi sát khuẩn, lúc nào đâu đó cũng là cảm giác đau: đau ở trong người và đau ở trong tâm hồn của mình nữa. Mình đã từng trải qua một vài ngày chăm mẹ bệnh ở bệnh viện nên dần dần ghét mùi bệnh viện. Nó làm cho mình cảm thấy rất bí bách, khó chịu và mình chỉ muốn những người thân của mình nhanh khỏe nhất có thể để mình có thể nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và trở về nhà".

Trong khi đó, nam diễn viên Huy Anh (vai Pháo) lại có những phút trải lòng đầy xúc động khi bối cảnh phim chạm đúng vào nỗi sợ hãi lớn nhất mà anh từng trải qua cách đây 5 năm, khi mẹ ruột của anh phải bước vào ca đại phẫu.

Chính ký ức ám ảnh đó đã giúp Huy Anh hóa thân trọn vẹn vào ánh mắt thất thần, bàng hoàng của nhân vật Pháo khi đứng trước phòng cấp cứu và nghe bác sĩ thông báo tình trạng của mẹ Tím: "Thật sự đó không phải là một chất liệu đâu, nhưng mà khi mình vào ngữ cảnh đó thì cảm xúc của mình nó sẽ có để mình có thể diễn được điều đó. Nó khó tả lắm, mình suy nghĩ rất là nhiều, không biết mình có mất đi một người đồng hành bên cạnh mình hay không, hay là mình có mất đi một người luôn luôn trò chuyện, nói chuyện mỗi ngày với mình hay không, và những cảm xúc đó nó hiện ra".

Bệnh viện: Lời thức tỉnh cho những người con

Không chỉ dừng lại ở việc lột tả nỗi ám ảnh, BTS tập 3 của "Ngày con còn mẹ" còn mở ra một góc nhìn đầy chiêm nghiệm về sự gắn kết gia đình sau những rạn nứt, cãi vã. Như Nguyên Thảo đúc kết, biến cố tại bệnh viện chính là lời cảnh tỉnh để mỗi người buông bỏ cái tôi và sự giận hờn: "Dù cho mình có từng xảy ra mâu thuẫn gì đó với anh em, chị em thì nếu một trong những người đó bị bệnh hoặc có một tai nạn gì xảy ra, mình cũng cảm thấy đau lòng và hư là một lời nhắc nhở là mình sẽ có thể mất đi người này bất kỳ lúc nào. Điều này luôn luôn làm cho mình cảm thấy là tiếc nuối nếu mà mình bỏ qua một cơ hội để được chăm sóc người thân của mình".

Đặc biệt, chia sẻ của Nguyên Thảo về nghị lực sống của những người mẹ trên giường bệnh khiến người xem không khỏi nghẹn lòng: "Thường những người mẹ, những người bà mà giành giật sự sống cho chính bản thân mình, đa số là vì họ chưa an tâm về con cái, về gia đình của họ. Và lúc nào họ cũng muốn mình thật là khỏe mạnh, bình an để có thể chăm sóc ngược lại cho gia đình. Ít khi nào phụ nữ Việt Nam dành một sự ích kỷ cho bản thân mình lắm".

Khép lại đoạn clip hậu trường là hình ảnh ấm áp khi ba anh em Pháo, Mây, Ly cùng quây quần ôm lấy mẹ Tím trên giường bệnh, đi kèm những lời tâm sự đầy sâu sắc của Phương Anh Đào về giá trị của sức khỏe và thời gian bên gia đình: "Mọi người luôn hay nói cuộc sống sẽ có những thước đo, nhưng đến khi bước vào bệnh viện, tất cả các thước đo nó lại chung một tiêu chuẩn thôi. Khi mình không có sức khỏe, mình muốn mình khỏe mạnh lại. Khi mình không còn thời gian thì mình sẽ rất quý từng giây từng phút với người thân. Anh Đào nghĩ bệnh viện nó là một nơi cho mọi người cùng lắng lại, cùng nhìn nhận lại điều gì là điều quan trọng với mình trong cuộc sống, và mình cảm thấy biết ơn hơn những sự khỏe mạnh mình đang có ngay bây giờ, những sự đầy đủ của tất cả những người thân ở xung quanh".

Đúng như dòng thông điệp hiện lên ở cuối tập BTS: "Đừng đợi đến lúc mẹ nằm trên giường bệnh, mới bắt đầu học cách yêu thương...", bộ phim "Ngày con còn mẹ" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng hứa hẹn sẽ lấy đi nhiều nước mắt và trở thành tác phẩm tâm lý gia đình chạm đến trái tim khán giả khi ra rạp vào ngày 11/11/2026 tới đây.