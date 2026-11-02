'Cơn địa chấn' BTS tại Nam Mỹ đã kết thúc

BTS đã khép lại chặng dừng chân tại Nam Mỹ trong khuôn khổ chuyến lưu diễn BTS WORLD TOUR ARIRANG bằng các buổi hòa nhạc tại sân vận động Morumbi ở São Paulo, Brazil, diễn ra vào ngày 28, 30 và 31/10 (giờ địa phương). Chuyến lưu diễn bắt đầu từ ngày 2/10 tại Bogotá (Colombia), sau đó đi qua Lima (Peru), Santiago (Chile) và Buenos Aires (Argentina), trước khi kết thúc tại São Paulo. Theo BIGHIT MUSIC, tất cả các đêm diễn đều "cháy vé".

Chuyến lưu diễn mang ý nghĩa đặc biệt đối với người hâm mộ trên khắp lục địa này. Đây là lần đầu tiên BTS tổ chức các buổi hòa nhạc với đầy đủ thành viên tại Colombia và Argentina, đồng thời cũng là lần đầu tiên nhóm đặt chân đến Peru kể từ khi ra mắt. Ngoài ra, nhóm còn quay trở lại Chile sau 9 năm và Brazil sau 7 năm.

Trong các buổi hòa nhạc, BTS đã trình diễn danh sách các ca khúc bao gồm những bài hát từ album phòng thu thứ năm ARIRANG, cùng các bản hit đình đám như: FAKE LOVE, Not Today, MIC Drop, FIRE, IDOL, Butter và Dynamite. Các tiết mục bất ngờ được thay đổi linh hoạt qua từng đêm diễn, và các thành viên cũng nỗ lực giao lưu với khán giả bằng ngôn ngữ của từng quốc gia.

Chia sẻ về chuyến lưu diễn, BTS bày tỏ: "Nam Mỹ là một trong những điểm đến mà chúng tôi mong chờ nhất, vì chúng tôi không có nhiều cơ hội để gặp gỡ các bạn. Chúng tôi đã vô cùng hào hứng ngay cả trước khi đặt chân đến đây, và quả thực, các bạn thật tuyệt vời. Lần này, chúng tôi đã vô cùng xúc động và cảm thấy cần phải sớm quay trở lại để đền đáp tình cảm của các bạn. Một trong những kỷ niệm hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi đã được tạo ra tại đây, và tôi sẽ luôn trân trọng nó".

Truyền thông địa phương cũng dành sự quan tâm đặc biệt. Tờ El Comercio của Peru mô tả buổi hòa nhạc là một trải nghiệm hiếm có tại Lima. Tờ LA NACION của Argentina gọi BTS là một "hiện tượng toàn cầu", trong khi Bandwagon của Brazil ví buổi hòa nhạc như "một bức thư tình gửi đến người hâm mộ Brazil", đồng thời nhấn mạnh vào các yếu tố sân khấu lấy cảm hứng từ kiến ​​trúc đình đài truyền thống Hàn Quốc, tiêu biểu là lầu Khánh Hội Lâu (Gyeonghoeru) tại cung điện Gyeongbokgung, cùng hình ảnh quốc kỳ Hàn Quốc.

Sức ảnh hưởng của nhóm cũng lan tỏa đến nền kinh tế tại các địa phương này. Theo một khảo sát tại La Plata, nơi diễn ra các buổi hòa nhạc ở Buenos Aires, 96% khán giả đến từ bên ngoài thành phố, trong đó có hơn 130.000 người lần đầu tiên ghé thăm nơi này. Tổng chi tiêu cho lưu trú, ăn uống, đi lại và giải trí (không bao gồm tiền vé) ước tính đạt khoảng 53 tỷ peso Argentina (khoảng hơn 890 tỷ đồng). Tại Bogotá, số lượng đặt vé máy bay trong thời gian diễn ra buổi hòa nhạc đã tăng 46,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo, BTS sẽ đến châu Á và Úc, bắt đầu tại Cao Hùng vào ngày 19/11, sau đó lần lượt ghé qua Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Jakarta, Melbourne và Sydney.