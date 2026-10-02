Tiết lộ gây chú ý của 'nữ hoàng nước mắt' Kim Ji Won

Kim Ji Won là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, được yêu mến qua nhiều bộ phim như Fight for My Way, Nhật ký tự do của tôi và Nữ hoàng nước mắt. Sở hữu vẻ ngoài thanh lịch cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô thường gây ấn tượng với hình ảnh điềm tĩnh, ít phô trương.

Mới đây, Kim Ji Won thu hút sự chú ý khi lần đầu tham gia một chương trình giải trí với tư cách khách mời. Trong đoạn video giới thiệu được công bố, nữ diễn viên mang đến nhiều khoảnh khắc khác với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh, từ sự hồi hộp trước khi ghi hình đến màn thể hiện đáng yêu khiến không khí trường quay trở nên sôi nổi.

Kim Ji Won xuất hiện tại một chương trình, giao lưu cùng Yoo Jae Suk.

Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu xuất hiện một mình trong chương trình giải trí, Kim Ji Won thừa nhận cô vô cùng căng thẳng. Nữ diễn viên kể rằng trước ngày ghi hình, cô nằm xuống định ngủ nhưng vì quá hồi hộp nên bất ngờ bật dậy, thậm chí còn cắn móng tay và run.

Lời thú nhận chân thành của Kim Ji Won khiến MC Yoo Jae Suk bật cười, đồng thời cho thấy nữ diễn viên cũng có những khoảnh khắc lo lắng như bất kỳ khách mời nào khi bước vào một lĩnh vực không phải sở trường.

Trong chương trình, Kim Ji Won còn tái hiện một câu thoại nổi tiếng trong bộ phim Fight for My Way. Khi được yêu cầu nói lại câu thoại "Tôi không giả vờ xinh đẹp, tôi sinh ra đã xinh đẹp rồi", nữ diễn viên lập tức nhập vai và thể hiện đầy tự nhiên. Màn thể hiện có phần tinh nghịch của Kim Ji Won khiến bầu không khí trường quay trở nên vui vẻ hơn.

Sự đáng yêu bất ngờ của nữ diễn viên còn nhận được phản ứng thú vị từ ê-kíp. Yoo Jae Suk phát hiện đạo diễn ánh sáng và đạo diễn máy quay đang chăm chú theo dõi Kim Ji Won với biểu cảm thích thú, hài lòng. Nam MC sau đó bắt chước biểu cảm của hai thành viên trong ê-kíp, tạo nên một khoảnh khắc hài hước.

Vẻ đẹp của Kim Ji Won thu hút nhiều người trầm trồ. Sau thành công của phim đóng cùng Kim Soo Hyun, Kim Ji Won được nhiều khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng nước mắt".

Không chỉ thể hiện sự duyên dáng, Kim Ji Won còn chia sẻ một số câu chuyện đời thường. Nữ diễn viên tiết lộ sau khi tan làm và trở về nhà, việc đầu tiên cô thường làm là nằm xuống ghế sofa. Cô cũng thừa nhận bản thân thuộc kiểu người có phần "nóng trong lòng", qua đó cho thấy một khía cạnh đời thường khá khác với hình ảnh điềm tĩnh mà khán giả thường thấy trên màn ảnh.

Lần đầu tham gia chương trình giải trí một mình, Kim Ji Won mang đến nhiều màu sắc mới mẻ. Sự hồi hộp, màn tái hiện thoại phim cùng những khoảnh khắc đáng yêu giúp nữ diễn viên cho thấy hình ảnh gần gũi hơn phía sau màn ảnh.

Kim Ji Won gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung.