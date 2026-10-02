Tom Cruise khen Hoàng tử William khi chọn cưới Kate Middleton

Tom Cruise không tiếc lời dành những lời khen có cánh cho Kate Middleton, đồng thời hài hước nhận xét Hoàng tử William đã có một “lựa chọn thông minh” khi kết hôn với nữ Công nương xứ Wales.

Tại buổi công chiếu bộ phim mới Digger ở Los Angeles hôm 29/9, Tom Cruise chia sẻ với Extra về những tương tác đáng nhớ với Hoàng tử William và Kate Middleton tại buổi ra mắt thế giới của bộ phim ở London hồi tuần trước.

Tom Cruise không tiếc lời dành những lời khen có cánh cho Hoàng tử William và Kate Middleton.

Khi nhắc đến Kate Middleton, nam diễn viên dành nhiều lời khen cho tính cách và sự duyên dáng của cô. “Cô ấy có sự tinh tế tuyệt vời, khiếu hài hước đáng kinh ngạc. Ý tôi là, rõ ràng cô ấy rất thông minh và thú vị... Họ thực sự rất cuốn hút và thanh lịch”, Tom Cruise nói.

Nam diễn viên đặc biệt ấn tượng với bộ váy màu tím mà Kate Middleton diện trong sự kiện. Đây là thiết kế Jenny Packham tay dài được đặt may riêng dành cho cô.

“Chiếc váy mà cô ấy mặc ấy? Tuyệt đẹp, thực sự tuyệt đẹp”, Tom Cruise nhận xét.

Sau đó, tài tử Mission: Impossible bất ngờ quay sang dành lời khen cho Hoàng tử William: “William đã làm rất tốt. Làm tốt lắm. Một lựa chọn thông minh”.

Tom Cruise cũng chia sẻ rằng anh cảm thấy rất vui khi chứng kiến cặp đôi hoàng gia thưởng thức bộ phim và trực tiếp tham gia sự kiện. Nam diễn viên cho biết anh dành sự tôn trọng lớn cho Hoàng tử William và Kate Middleton, đặc biệt trước sự tận tâm của cả hai đối với đất nước cũng như những đóng góp của họ cho cộng đồng.

Tom Cruise cũng chia sẻ rằng anh cảm thấy rất vui khi chứng kiến cặp đôi hoàng gia thưởng thức bộ phim và trực tiếp tham gia sự kiện.

“Họ thực sự là những người tuyệt vời. Họ cống hiến rất nhiều cho đất nước và cả thế giới”, Tom Cruise chia sẻ.

Tài tử tiếp tục dành lời khen cho cặp đôi: “Họ là những người đẹp cả về con người lẫn cách ứng xử, và rất vui tính, thực sự rất hài hước”.

Tom Cruise đã có dịp trò chuyện và giao lưu với Hoàng tử William cùng Kate Middleton tại rạp ODEON Luxe Leicester Square ở London vào ngày 23/9. Hình ảnh do Page Six ghi lại cho thấy ba người thoải mái trò chuyện và bật cười cùng nhau trong sự kiện.

Tom Cruise đã có dịp trò chuyện và giao lưu với Hoàng tử William cùng Kate Middleton tại rạp ODEON Luxe Leicester Square ở London vào ngày 23/9.

Buổi công chiếu còn quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như Salma Hayek, David Beckham cùng hai con trai út Cruz Beckham và Romeo Beckham, Jodie Turner-Smith cùng nhiều khách mời khác.

Hoàng tử William và Kate Middleton kết hôn vào tháng 4/2011 tại Tu viện Westminster ở London. Cặp đôi hiện có ba người con gồm Hoàng tử George (13 tuổi), Công chúa Charlotte (11 tuổi) và Hoàng tử Louis (8 tuổi).