Taylor Swift gây chú ý với nhẫn kim cương 'độc nhất vô nhị' tại VMAs 2026

Taylor Swift trở thành một trong những tâm điểm chú ý trên thảm đỏ VMAs 2026 khi xuất hiện với bộ trang sức kim cương đặc biệt, trong đó nổi bật nhất là chiếc nhẫn được thiết kế riêng với tổng trọng lượng lên tới 10,30 carat.

Taylor Swift là ngôi sao cuối cùng bước lên thảm đỏ VMAs 2026 vào tối chủ nhật vừa qua. Nữ ca sĩ diện một thiết kế couture lấp lánh của Tamara Ralph, nhanh chóng gây chú ý bởi vẻ ngoài sang trọng. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự trong màn xuất hiện lần này lại nằm ở những món trang sức đắt giá mà cô lựa chọn.

Taylor Swift là ngôi sao cuối cùng bước lên thảm đỏ VMAs 2026 vào tối chủ nhật vừa qua.

Bên cạnh nhẫn đính hôn và nhẫn cưới quen thuộc, Taylor Swift còn đeo một chiếc nhẫn kim cương mới được chế tác riêng bởi Forever Diamonds NY, có tên The Royale.

Yakov Mazler - quản lý thương hiệu chia sẻ với Page Six Style rằng The Royale là một thiết kế đặt riêng, “độc nhất vô nhị”, sở hữu 6 viên đá chủ đạo với nhiều kiểu cắt khác nhau gồm pear, heart, lozenge, Ashoka, marquise và oval.

The Royale là một thiết kế đặt riêng, “độc nhất vô nhị”.

“Các viên đá trung tâm có tổng trọng lượng 9,57 carat, trong khi phần đai nhẫn đính pavé bổ sung thêm 0,73 carat, nâng tổng trọng lượng của chiếc nhẫn lên 10,30 carat”, đại diện thương hiệu cho biết.

Không dừng lại ở The Royale, Taylor Swift còn đeo thêm một chiếc nhẫn kim cương Etho Maria nặng 4,56 carat trên bàn tay trái, đặt cạnh bộ nhẫn cưới. Nữ ca sĩ hoàn thiện tổng thể bằng đôi hoa tai ba tầng của Leviev, được đính tổng cộng 8,85 carat kim cương kiểu marquise và round.

Taylor Swift không phải ngôi sao duy nhất gây chú ý với trang sức kim cương tại VMAs 2026. Madonna cũng lựa chọn trang sức của Leviev khi xuất hiện tại sự kiện, nổi bật với chiếc vòng cổ kim cương nặng 115,03 carat, có giá trị lên tới 2,8 triệu USD.

Tại lễ trao giải, Taylor Swift tiếp tục ghi dấu ấn khi nhận Artist Director Honors, giải thưởng được trao lần đầu tiên trong lịch sử MTV VMAs. Thành tích này giúp cô trở thành nghệ sĩ được trao nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử.

Taylor Swift tiếp tục ghi dấu ấn khi nhận Artist Director Honors, giải thưởng được trao lần đầu tiên trong lịch sử MTV VMAs.

Taylor Swift cũng mang về giải Video Of The Year cho ca khúc The Fate Of Ophelia, khép lại một đêm VMAs 2026 đáng nhớ với loạt dấu ấn nổi bật cả trên thảm đỏ lẫn sân khấu.