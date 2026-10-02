Cô gái 20 tuổi cưới chồng 72 tuổi, thân thế chú rể gây bất ngờ

Asiaone đưa tin, huyền thoại bóng đá Malaysia Datuk Abdah Alif, 72 tuổi, đã kết hôn với một người phụ nữ khoảng 20 tuổi. Lễ cưới diễn ra tại Kuala Terengganu vào ngày 27/8.

Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông Datuk Abdah Alif đứng cạnh vợ trẻ trong lễ cưới, khiến người hâm mộ bóng đá đặt câu hỏi về tình trạng hôn nhân của Abdah.

Abdah và vợ trong lễ cưới. Ảnh: bolainsidermy

Datuk Yunus Alif, em trai ông Abdah, sau đó đã xác nhận về đám cưới của anh trai. Ông Yunus cho biết hai bên gia đình đều đã chấp thuận cuộc hôn nhân này, tờ New Straits Times (NST) đưa tin.

Ông Yunus, cũng từng là tuyển thủ và huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, cho biết cuộc hôn nhân không gặp trở ngại và đôi vợ chồng đã nhận được nhiều lời chúc phúc từ người thân, bạn bè.

"Có thể họ đang hưởng tuần trăng mật, đó là lý do tại sao anh ấy không nghe điện thoại. Điều chắc chắn là họ đã kết hôn, và chúng tôi chúc cả hai người những điều tốt đẹp nhất", Sinar Daily dẫn lời ông Yunus cho biết.

Theo NST, một nguồn tin thân cận, từng là cựu đồng đội của Abdah, cũng xác nhận rằng bức ảnh cưới là thật và buổi lễ của cặp đôi được cho là đã diễn ra gần đây. Tuy nhiên, nguồn tin không cung cấp thêm thông tin về thời gian hoặc địa điểm diễn ra hôn lễ.

Ông Abdah từng khoác áo đội tuyển Malaysia trong giai đoạn hoàng kim của bóng đá nước này cuối thập niên 1970, đầu những năm 1980, góp công giúp đội tuyển nâng thành tích thi đấu, giành suất dự Thế vận hội Moscow 1980. Tuy nhiên, Malaysia sau đó không tham dự Thế vận hội tại Moscow.