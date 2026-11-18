Chung sức làm giàu, chia sẻ nghĩa tình

Ấp Phong Lưu có 955 hộ với 4.232 nhân khẩu, phần lớn người dân sống bằng nghề nuôi thuỷ sản và mua bán nhỏ. Bám sát nghị quyết của chi bộ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ban công tác Mặt trận cùng các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, đạt kết quả thiết thực.

Trong sản xuất, tổng sản lượng thuỷ sản thu hoạch đạt 1.260 tấn, bằng 94,17% so với chỉ tiêu; riêng sản lượng tôm đạt 775 tấn, bằng 92,26%. Kinh tế tập thể được quan tâm phát triển, ấp có 1 hợp tác xã nuôi tôm năng suất cao với hơn 570 thành viên đang hoạt động hiệu quả; 1 tổ hợp tác nuôi cua thương phẩm gồm 7 thành viên, diện tích 22 ha, năng suất bình quân 500 kg/ha/vụ. Các mô hình nuôi chồn hương, heo, cá bống tượng cũng mang lại nguồn thu nhập ổn định. Diện tích trồng hoa màu, cây ăn trái trong vườn, bờ liếp được duy trì hơn 17 ha, đa dạng hoá sinh kế cho người dân.

Ông Dư Văn Lìl vui mừng khi được trao tặng nhà Ðại đoàn kết, thay thế căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cùng với phát triển kinh tế, Ban công tác Mặt trận ấp vận động người dân sửa chữa các đoạn lộ hư hỏng, xuống cấp, gia cố những nơi có nguy cơ sạt lở, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương. Song song đó, công tác an sinh xã hội được triển khai bằng nhiều hình thức, hướng đến hộ nghèo và những gia đình khó khăn về nhà ở.

Ông Trần Ru Ðol, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Phong Lưu, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng ấp, các tổ chức chính trị - xã hội vận động các mạnh thường quân, tổ chức từ thiện trao tặng 11 căn nhà cho hộ nghèo và cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Ðồng thời, vận động trao tặng gần 500 suất quà cho các hộ gia đình, tổng trị giá trên 230 triệu đồng. Hiện ấp còn 6 hộ nghèo, chiếm 0,62%; cận nghèo 8 hộ, chiếm 0,83%”.

Niềm vui trong Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng thêm trọn vẹn với ông Dư Văn Lìl, là 1 trong 2 hộ dân trong ấp được trao tặng nhà Ðại đoàn kết. Ở tuổi 60, mang thương tật, mất khả năng lao động, nhiều năm nay ông Lìl sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây mới.

Người dân ấp Phong Lưu được UBND xã khen thưởng vì có thành tích trong các phong trào thi đua.

Nhận được mái ấm mới, ông xúc động: “Có được căn nhà, tôi mừng lắm, cảm ơn các cấp, các ngành đã quan tâm gia đình tôi. Ngày hội Ðại đoàn kết năm nay tôi không thể nào quên”.

Giữ vững khối đại đoàn kết, làm đẹp quê hương

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tinh thần gắn bó trong cộng đồng dân cư ở ấp Phong Lưu tiếp tục được phát huy. Người dân cùng chia sẻ trách nhiệm, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh và chung tay thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, tệ nạn xã hội giảm 2 vụ, tổ an ninh trật tự với 9 thành viên duy trì hoạt động hiệu quả, tham gia hoà giải thành công nhiều vụ việc ngay từ cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

Người dân duy trì mô hình trồng cây ăn trái trong vườn, trên bờ liếp, tăng thu nhập.

Phong trào xây dựng đời sống văn hoá tiếp tục lan toả, với 690/717 hộ đạt gia đình văn hoá, chiếm 96,2%; ấp Phong Lưu giữ vững danh hiệu ấp văn hoá. Ý thức chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn cảnh quan môi trường của người dân ngày càng nâng cao. Hiện có 95,8% hộ xây dựng hàng rào cây xanh, toàn ấp ươm và trồng mới 8.300 cây giống. Mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” dài 2.000 m được duy trì. Tuyến đường cờ Tổ quốc kết hợp ánh sáng an ninh với 43 trụ đèn, tạo cảnh quan khang trang, bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông vào ban đêm.

Ðồng chí Phan Thanh Liêm, Bí thư Ðảng uỷ xã Tân Hưng, đánh giá: “Những kết quả mà cán bộ và Nhân dân ấp Phong Lưu đạt được thể hiện rõ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tinh thần đồng lòng, nỗ lực vươn lên trong lao động, sản xuất và xây dựng quê hương. Ðây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, hướng đến mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại”.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cán bộ, đảng viên và Nhân dân ấp Phong Lưu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, huy động sức dân trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khu dân cư. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với thực hiện cuộc vận động Toàn dân toàn đoàn kết xây nông thôn mới, khu dân cư “Ðoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.