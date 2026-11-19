Trong phiên giao dịch hôm qua, VN-Index có thời điểm đã giảm tới gần 50 điểm trước khi thu hẹp đà giảm còn hơn 23 điểm vào cuối phiên.

Bước sang phiên hôm nay, đúng như dự báo của nhiều tổ chức phân tích, thị trường tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên đáo hạn phái sinh - ngày giao dịch cuối cùng của các hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Ngay khi mở cửa phiên, sắc đỏ tiếp tục bao phủ thị trường, VN-Index nhanh chóng xuyên qua vùng giá 1.700 điểm.

Dù ở một vài thời điểm, có xuất hiện lực mua bắt đáy, nhất là khi chỉ số lùi về vùng 1.680 điểm, tuy nhiên không đủ hấp thụ lực cung.

Chứng khoán tiếp diễn chuỗi phiên giảm điểm

Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 14,12 điểm (-0,83%) xuống 1.688,89 điểm; trong khi HNX-Index tăng nhẹ 0,6 điểm (+0,25%) lên 243,33 điểm; UPCoM-Index giảm 0,5 điểm (-0,41%) xuống 120,62 điểm.

Phiên chiều, thị trường vẫn không mấy cải thiện. Trong phiên ATC, VN-Index có lúc mất mốc 1.680 điểm khi rổ VN30 rung lắc mạnh. Lực mua cải thiện ở vùng giá này giúp chỉ số quay đầu đi lên.

Chốt phiên, chỉ số sàn HOSE đóng cửa với mức giảm 13,39 điểm (-0,79%) về 1.689,62 điểm. Đây là vùng giá thấp nhất của VN-Index trong vòng 1 tháng qua.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, với 207 mã giảm trên toàn sàn, trong khi chỉ 107 mã tăng. Các cổ phiếu lớn hôm nay cũng chịu áp lực bán với 21 mã giảm, 4 mã tăng và 5 mã đứng giá. Dẫn đầu đà giảm là FPT khi mất 2,7%, tiếp đến là BSR, LPB giảm 2,3%, VIC giảm 2%...

Ở chiều ngược lại, GVR, BID, VIB, MCH tăng nhưng biên độ tăng rất hạn chế, chỉ từ 0,1 – 0,7%.

Thanh khoản phiên hôm nay giảm nhẹ so với phiên hôm qua, với khối lượng giao dịch gần 653 triệu đơn vị, giá trị trên 15.000 tỷ đồng, trong đó 9.334 tỷ đồng khớp lệnh, còn lại là giao dịch thỏa thuận.

Khối ngoại có thêm phiên bán mạnh với giá trị bán ròng trên HOSE đạt 994,5 tỷ đồng. FPT tiếp tục là mã bị bán mạnh nhất với hơn 271 tỷ đồng bán ròng, tiếp đến là ACB gần 101,5 tỷ đồng. Các mã VIX, VIC, VCB, MBB… bị bán từ 50 – 70 tỷ đồng.

Sàn HNX phiên chiều cũng ghi nhận áp lực gia tăng, không còn giữ được sắc xanh. HNX-Index chốt phiên với mức giảm 3,79 điểm (-1,56%) xuống 238,94 điểm. Sàn Hà Nội có 86 mã giảm, 49 mã tăng.

Khối lượng giao dịch đạt 53,6 triệu đơn vị, giá trị 645 tỷ đồng. Khối ngoại giao dịch tương đối cân bằng trên sàn này.

Trong khi UPCoM-Index hôm nay giảm 0,76 điểm (-0,63%) xuống 120,36 điểm. Trên sàn có 121 mã giảm, 83 mã tăng. Khối lượng giao dịch 21,4 triệu đơn vị, giá trị 285 tỷ đồng.