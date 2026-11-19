Phỏng vấn tuyển chọn lao động đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Theo thông báo của Sở Nội vụ, đợt tuyển chọn này có 173 chỉ tiêu, gồm 47 nam và 126 nữ. Người lao động được tuyển chọn làm việc trong thời hạn từ 5-8 tháng, tương ứng 150-240 ngày.

Đối tượng đăng ký là người dân tộc thiểu số, thường trú hợp pháp tại tỉnh Lai Châu từ 12 tháng trở lên, trong độ tuổi từ 25-40; có đủ năng lực hành vi dân sự, sức khỏe làm việc ở nước ngoài, không có tiền án, tiền sự, không thuộc diện bị cấm hoặc tạm hoãn xuất cảnh. Người đăng ký phải tốt nghiệp tiểu học trở lên, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp; không mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định, không sử dụng chất gây nghiện, không có hình xăm, không bị rối loạn sắc giác hoặc mù màu và chưa từng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Sở Nội vụ ưu tiên người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân người có công với cách mạng; lao động dân tộc Mảng, La Hủ; người từng làm việc thời vụ tại Hàn Quốc chấp hành tốt hợp đồng, về nước đúng hạn và người đã có hộ chiếu.

Theo thông tin tuyển chọn, người lao động làm việc từ 7-8 giờ/ngày, bình quân từ 35 giờ/tuần hoặc 153 giờ/tháng trở lên. Mức lương phải bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu do Hàn Quốc quy định. Mức lương cơ bản năm 2026 là 10.369 won/giờ, tương đương 2.156.880 won/tháng (khoảng 41 triệu đồng). Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí nơi ở bảo đảm điều kiện sinh hoạt, thực hiện các quy định về bảo hiểm và thanh toán đầy đủ tiền lương cho người lao động.

Người có nhu cầu đăng ký tham gia phỏng vấn nộp hồ sơ tại UBND xã, phường nơi cư trú hợp pháp, xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân và hộ chiếu (nếu có). Các địa phương tổ chức thông tin, sơ tuyển, rà soát và tổng hợp danh sách gửi về Sở Nội vụ (qua Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Dịch vụ việc làm) trước ngày 20/11/2026.

Sở Nội vụ lưu ý người lao động chủ động làm hộ chiếu, khám sàng lọc các bệnh truyền nhiễm trước khi đăng ký; đồng thời cảnh giác với hành vi môi giới, thu tiền trái quy định của chương trình. Việc phỏng vấn, tuyển chọn do đoàn công tác thành phố Namwon trực tiếp thực hiện, dự kiến ngày 23/11/2026 tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Dịch vụ việc làm tỉnh, số 301 đường Nguyễn Trãi, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu.

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