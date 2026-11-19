Hội Cựu chiến binh xã Kiên Lương bàn giao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2027 cho Hội Cựu chiến binh xã Hòn Đất.

Ngày 19/11, tại xã Kiên Lương, Cụm thi đua số 2 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2026. Cụm có 17 cơ sở Hội, do Hội Cựu chiến binh xã Kiên Lương làm cụm trưởng.

Trong năm, các cấp Hội tổ chức 487 cuộc tuyên truyền, thu hút 17.664 lượt người tham dự; đăng ký thực hiện 19 phần việc học tập và làm theo Bác. Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được duy trì; nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng dư nợ hàng trăm tỷ đồng, nợ quá hạn dưới 0,8%. Hội viên còn đóng góp hàng ngàn ngày công, hiến đất làm đường, sửa cầu giao thông nông thôn.

Năm 2027, Cụm phấn đấu 100% cơ sở Hội và trên 95% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; không để phát sinh hộ Cựu chiến binh tái nghèo; xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát phát sinh đối với hội viên; kiểm soát nợ quá hạn vốn vay ủy thác dưới 0,5%. Mỗi cơ sở Hội thực hiện từ 1 đến 2 mô hình “Dân vận khéo” gắn với bảo vệ môi trường.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh xã Kiên Lương bàn giao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2027 cho Hội Cựu chiến binh xã Hòn Đất.