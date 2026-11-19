Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng, thị trường năng lượng thế giới biến động và yêu cầu giảm phát thải ngày càng cao.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp xuất khẩu đang chịu sức ép từ những tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe. Trong đó, Liên minh châu Âu đang triển khai Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đối với một số nhóm hàng hóa, đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải quan tâm hơn đến kiểm soát tiêu thụ năng lượng và phát thải trong quá trình sản xuất.

Doanh nghiệp công nghiệp tìm giải pháp tiết kiệm năng lượng. Ảnh:BTC.

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật những chính sách, quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời trao đổi về các giải pháp công nghệ xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh và nguồn tài chính phục vụ đầu tư đổi mới công nghệ.

Các phiên tư vấn trực tiếp cũng tập trung giải đáp những vấn đề doanh nghiệp gặp phải khi triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng, từ lựa chọn công nghệ đến tiếp cận nguồn vốn.

Theo ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch VECEA, Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam đặt mục tiêu đạt 1.000 lượt kết nối thành viên trong năm 2026, qua đó tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức tài chính và doanh nghiệp.

Hội thảo tại Nghệ An là một hoạt động trong chuỗi 10 hội thảo chuyên đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Bộ Công Thương triển khai trên cả nước trong năm 2026. Hội nghị thường niên Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 12/2026.