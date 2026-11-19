Gần 600 nhân sự nắm tối thiểu 100 triệu USD nhờ giá thực thi quyền chọn thấp

Ngày 18/11, Anthropic hoàn tất huy động 81,3 tỷ USD qua đợt IPO lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ. Mức giá chào bán được công ty mẹ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Claude chốt ở 83 USD mỗi cổ phiếu, vượt khung giá dự kiến trước đó từ 70 đến 78 USD và đưa mức định giá doanh nghiệp đạt 1.500 tỷ USD. Kết quả chào bán này phần nào giải tỏa tâm lý lo ngại của thị trường về nhóm cổ phiếu AI cũng như triển vọng gọi vốn trong ngành công nghệ.

Do hồ sơ IPO không công bố chi tiết lượng cổ phiếu thuộc sở hữu từng cá nhân, các tổ chức tài chính đã sử dụng mô hình tính toán dựa trên dữ liệu công khai như thời gian đủ điều kiện hưởng cổ phần, tỷ lệ thực hiện quyền chọn, số lượng quyền chọn được cấp, thời điểm thưởng cổ phiếu và quy mô nhân sự để ước lượng tài sản của đội ngũ Anthropic. Theo tính toán của Hill, sàn giao dịch chuyên phục vụ các doanh nghiệp chưa niêm yết tại San Francisco, có 598 nhân viên của Anthropic (không tính nhóm nhà sáng lập) sẽ nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá ít nhất 100 triệu USD sau IPO. Ở quy mô rộng hơn, hãng nghiên cứu Sacra ước tính khoảng 2.800 nhân viên và cựu nhân viên của doanh nghiệp này có thể sở hữu lượng cổ phần trị giá tối thiểu 1 triệu USD.

Mức tài sản lớn mà đội ngũ nhân sự Anthropic thu về xuất phát từ chênh lệch lớn giữa giá IPO và chi phí thực hiện quyền chọn cổ phiếu. Dữ liệu cho thấy giá thực thi trung bình trong các quyền chọn mua cổ phiếu của nhân viên chỉ ở mức 2,91 USD mỗi cổ phiếu. Riêng nhóm nhân sự gia nhập công ty từ giai đoạn mới thành lập cách đây 5 năm còn nắm giữ quyền chọn mua với mức giá dưới 1 USD mỗi cổ phiếu. Trao đổi với Reuters, Tổng giám đốc sàn Hill Andrew Benson cho biết những nhân sự tham gia từ đầu ở các vị trí cấp thấp thậm chí ghi nhận lợi ích tài chính cao hơn cả những cấp quản lý mới gia nhập doanh nghiệp trước thềm IPO.

Lộ trình bán cổ phiếu sau niêm yết và tốc độ mở rộng nhân sự tại Anthropic

Để kiểm soát nguồn cung cổ phiếu khi lên sàn, Anthropic áp dụng quy định giới hạn tỷ lệ bán ra đối với đội ngũ người lao động. Theo đó, nhân viên của công ty (không bao gồm các nhà sáng lập) được phép bán tối đa 10% lượng cổ phiếu đang nắm giữ trong ngày giao dịch đầu tiên và được bán tối đa 35% sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh của năm tài khóa 2026. Trước Anthropic, làn sóng nhân sự công nghệ gia nhập hàng ngũ triệu phú thông qua niêm yết cũng từng diễn ra tại SpaceX hồi tháng 6, khi rất nhiều nhân viên gắn bó hơn một thập kỷ tại tập đoàn này ghi nhận khối tài sản lớn sau đợt IPO.

Anthropic được thành lập vào năm 2021 bởi một nhóm nhà nghiên cứu tách ra từ OpenAI. Sức tăng trưởng nhanh của thị trường AI kéo theo tốc độ mở rộng nhân sự mạnh mẽ tại doanh nghiệp này, nâng tổng số nhân viên lên 5.300 người vào cuối tháng 9, tăng gấp hơn 5,6 lần so với quy mô 940 người vào cuối năm 2024. Trong cuộc cạnh tranh thu hút chuyên gia công nghệ, chính sách thưởng cổ phiếu giữ vai trò quyền lợi chủ chốt của hãng.

Minh chứng cụ thể cho chính sách đãi ngộ bằng cổ phiếu tại Anthropic được thể hiện trong hồ sơ IPO của công ty. Năm 2024, doanh nghiệp đã cấp cho Giám đốc Tài chính Krishna Rao quyền chọn mua 14 triệu cổ phiếu với mức giá thực thi 1,3 USD mỗi cổ phiếu. Tính theo mức giá IPO 83 USD mỗi cổ phiếu, giá trị ròng của gói quyền chọn này hiện đạt hơn 1,1 tỷ USD.