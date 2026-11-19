Tại xã Hạnh Phúc, đoàn công tác tìm hiểu mô hình nông lâm kết hợp tại thôn Cu Vai, nơi người dân trồng xen cây ăn quả với cây ngắn ngày; tham quan vườn ươm cộng đồng tại thôn Trống Khua. Đây là các mô hình được triển khai trong giai đoạn trước của dự án, hướng đến đa dạng hóa cây trồng, sử dụng hiệu quả đất sản xuất và tạo thêm nguồn sinh kế cho người dân.

Đoàn khảo sát tìm hiểu mô hình nông lâm kết hợp tại thôn Cu Vai, xã Hạnh Phúc.

Tại xã Phình Hồ, đoàn khảo sát mô hình cây che phủ, tìm hiểu hoạt động phát triển chuỗi giá trị chè Shan, khoai sọ nương của Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Bản Mù. Đoàn cũng tìm hiểu các mô hình ủ phân hữu cơ, thử nghiệm quản lý dinh dưỡng đất trong sản xuất nông nghiệp sinh thái.

Đoàn khảo sát, tìm hiểu hoạt động phát triển chuỗi giá trị chè Shan, khoai sọ nương của Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Bản Mù (xã Phình Hồ).

Mô hình cây che phủ tại xã Phình Hồ.

Từ nguồn kinh phí thực hiện dự án giai đoạn 2, 7 máy ép cám viên đã được hỗ trợ cho 7 nhóm nông nghiệp sinh thái tại hai xã Hạnh Phúc và Phình Hồ. Việc hỗ trợ thiết bị nhằm tạo điều kiện để người dân tận dụng nguồn phân chuồng, phụ phẩm nông nghiệp, từng bước chủ động nguồn phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất.

Dự án đã trao 7 máy ép cám viên cho 7 nhóm nông nghiệp sinh thái tại hai xã Hạnh Phúc và Phình Hồ.

Dự án "Nông nghiệp sinh thái tạo cảnh quan bền vững cho người nghèo tại xã Phình Hồ và Hạnh Phúc” do Hội Nông dân tỉnh Lào Cai làm chủ dự án, với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại trên 13,86 tỷ đồng, thực hiện đến tháng 8/2028. Giai đoạn 2, dự án tiếp tục tập trung hỗ trợ kỹ thuật canh tác, cải tạo 50 ha sơn tra cho 150 hộ mới, duy trì các mô hình nông lâm kết hợp đã hình thành và phát triển chuỗi giá trị nông sản địa phương.

Thông qua khảo sát thực tế, các đơn vị tham gia có thêm cơ sở trao đổi kinh nghiệm, xác định nhu cầu hỗ trợ và lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân vùng cao.