Giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ hôm nay (19-11) theo quyết định của liên Bộ Công Thương-Tài chính; trong đó trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít và dầu mazut là 800 đồng/kg. Như vậy, đây là lần thứ năm liên tiếp, giá xăng được điều chỉnh giảm kể từ đầu tháng 11-2026 đến nay.