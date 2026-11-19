Hành động vì hạnh phúc của nhân dân
100 ngày không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đủ để một quyết tâm được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Tại xã Thư Lâm, chiến dịch “100 ngày hành động vì hạnh phúc của nhân dân” đã tập trung giải quyết những vấn đề từ cơ sở, hướng tới những thay đổi cụ thể trong đời sống cộng đồng. Điều đáng nói là hiệu quả của hành động được đo bằng chính sự hài lòng của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hanh-dong-vi-hanh-phuc-cua-nhan-dan-246261119154251755.htm