Nhóm cổ phiếu trụ chịu áp lực bán, VIC kéo lùi chỉ số hơn 8 điểm

Tiếp nối chuỗi hai phiên điều chỉnh liên tiếp trước đó, chỉ số VN Index duy trì sắc đỏ trong suốt thời gian giao dịch. Ở nửa đầu phiên sáng, thị trường có thời điểm kiểm tra lại mốc tham chiếu nhưng không thành công do lực cầu yếu, khiến chỉ số chung lùi dần về vùng giá thấp hơn.

Bước sang phiên chiều, diễn biến giao dịch không ghi nhận tín hiệu cải thiện khi bên bán liên tục chiếm ưu thế. Trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), áp lực rung lắc mạnh tại rổ VN30 có lúc đẩy chỉ số lùi xuống dưới mốc 1.680 điểm. Nhịp thu hẹp đà giảm vào những phút cuối giúp VN Index đóng cửa tại vùng gần 1.690 điểm, giảm hơn 13 điểm so với phiên liền trước và rơi xuống mức thấp nhất trong một tháng qua.

Độ rộng thị trường trên sàn HoSE nghiêng hẳn về bên bán với 194 mã giảm giá, áp đảo so với 104 mã tăng giá. Trong nhóm giảm điểm có 13 cổ phiếu giảm hết biên độ, toàn bộ đều thuộc nhóm vốn hóa nhỏ. Chênh lệch cung cầu thể hiện rõ nét ở rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 với 21 mã đóng cửa trong sắc đỏ, tuy nhiên mức điều chỉnh của các mã này đều không vượt quá 3%. Xét theo nhóm ngành, công nghệ, bất động sản, bảo hiểm và dầu khí là các lĩnh vực có diễn biến kém tích cực nhất, trong đó riêng cổ phiếu VIC của Vingroup đã lấy đi hơn 8 điểm của chỉ số chung.

Về thanh khoản, tổng giá trị giao dịch trên thị trường đạt hơn 15.000 tỷ đồng, giảm 14% so với phiên trước đó. Việc dòng tiền chững lại trong phiên điều chỉnh thứ ba liên tiếp cho thấy áp lực bán đang xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt. Ở chiều giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 995 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại các mã FPT, ACB và VIX. Áp lực rút vốn của khối ngoại gia tăng rõ rệt khi giá trị bán ròng trong hai phiên gần nhất đều duy trì quanh ngưỡng 1.000 tỷ đồng.

Tác động từ phiên đáo hạn phái sinh và khuyến nghị giải ngân thận trọng

Theo đánh giá từ nhiều tổ chức phân tích, nhịp biến động mạnh của thị trường chứng khoán nằm trong dự báo do trùng thời điểm đáo hạn phái sinh, ngày giao dịch cuối cùng của các hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Trước mốc thời gian này, giới đầu tư thường thực hiện đóng vị thế hoặc chuyển vị thế sang kỳ hạn kế tiếp, kết hợp triển khai các giao dịch phòng ngừa rủi ro và khai thác chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai với chỉ số cơ sở. Hoạt động cơ cấu này tập trung khối lượng mua bán lớn vào nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt trong giai đoạn cuối phiên, qua đó làm biên độ dao động của chỉ số nới rộng.

Nhận định về xu hướng kỹ thuật, Công ty Chứng khoán Beta (BSI) cho biết vùng 1.700 điểm tiếp tục giữ vai trò là khu vực hỗ trợ then chốt. Trong ngắn hạn, phản ứng của lực cầu quanh khu vực này sẽ là yếu tố quyết định khả năng thiết lập trạng thái cân bằng cũng như duy trì dư địa phục hồi của thị trường.

Sau nhịp điều chỉnh sâu, nhóm phân tích của BSI khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ diễn biến thanh khoản và dòng tiền để đánh giá khả năng hấp thụ nguồn cung bán ra. Đối với các giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư cần ưu tiên quan sát và hạn chế mở mới vị thế khi chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận rõ ràng từ bên mua. Với danh mục đầu tư trung và dài hạn, chiến lược phù hợp là tập trung vào nhóm doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, triển vọng tăng trưởng tích cực, khả năng thu hút dòng tiền tốt và thực hiện giải ngân từng phần khi thị trường xác nhận trạng thái cân bằng.