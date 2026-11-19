Hôm nay, VN-Index giảm điểm đầu phiên, chịu áp lực bán về quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 10/2026 và phục hồi nhẹ.

Kết phiên chứng khoán hôm nay 19/11/2026, VN-Index giảm 13,39 điểm (-0,79%) về mức 1.689,62 điểm, dưới kháng cự quan trọng 1.700 điểm. VN30 giảm 18,03 điểm (-1,00%) về mức 1.788,51 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.800 điểm.

Chứng khoán hôm nay 19/11/2026, VN-Index giảm 13,39 điểm (-0,79%) về mức 1.689,62 điểm, dưới kháng cự quan trọng 1.700 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Độ rộng trên HOSE tiêu cực nhưng dần phân hóa, với 207 mã giảm và 107 mã tăng giá. Nhiều mã phục hồi sau giai đoạn giảm giá như ở nhóm Gelex, cao su, khu công nghiệp, phân bón, điện, thép, cảng biển với thanh khoản thấp. Trong khi đa số vẫn chịu áp lực giảm điểm. Giảm mạnh ở nhóm công nghệ thông tin, bảo hiểm, bất động sản, dầu khí...

Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE giảm 15,9% so với phiên trước, khoảng 75% mức trung bình. Điều này theo phân tích từ Công ty Chứng khoán SHS cho thấy thị trường dần phân hóa, nhiều mã phục hồi, cân bằng sau giai đoạn giảm mạnh. Khối ngoại tiếp tục bán ròng -995,6 tỷ đồng trên HOSE trong phiên hôm nay.

Tương tự VN30, xu hướng ngắn hạn VN-Index suy yếu khi không giữ được đường hỗ trợ tăng trưởng trung hạn nối các vùng giá thấp nhất các tháng 3, 7 và tháng 10/2026. “Ngắn hạn VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.650 điểm - 1.680 điểm, tương ứng các vùng đáy tháng 07 và 10/2026 và sẽ phục hồi kiểm định lại vùng giá 1.700 điểm - 1.720 điểm”, SHS nhận xét.

Ở vùng giá hiện tại, tổng vốn hóa thị trường khoảng 386 tỉ USD, tương ứng 75% GDP 2025. Nếu không tính đến nhóm Vingroup, vốn hóa phần còn lại của thị trường khoảng 284 tỉ USD, với mức P/E 9.

“Chúng tôi cho rằng đây là vùng định giá tương đối hợp lý của thị trường và dòng tiền ngắn hạn cũng đang có tín hiệu cải thiện, gia tăng ở vùng giá thấp. Nhà đầu tư hạn chế bán tháo nếu có. Gia tăng tỉ trọng xem xét khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay”, nhóm phân tích SHS khuyến nghị.