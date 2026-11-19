Mức giá gần 200 triệu đồng cho chiếc laptop ASUS ProArt P16 có thể khiến không ít người làm nghề sáng tạo cân nhắc. Song, phía sau con số ấy là cách ASUS đặt cược vào Agentic AI. Ông Phan Ánh Dương (Mike Phan) - Giám đốc kinh doanh dòng sản phẩm ASUS Consumer, mảng laptop và thiết bị tiêu dùng tại ASUS Việt Nam - lý giải rõ hơn vì sao ProArt P16 trang bị Nvidia RTX Spark, nền tảng chip xử lý (SoC) được thiết kế riêng cho laptop và máy tính để bàn chạy hệ điều hành Windows, là bước đi chiến lược mới của hãng.

Agentic AI và bài toán chạy AI trên máy tính

- AI đã xuất hiện rộng rãi, nhưng Agentic AI vẫn ở giai đoạn đầu. Từ góc nhìn của ASUS, xu hướng này sẽ thay đổi cách con người làm việc với AI ra sao?

- Tôi cho rằng đây là điểm khởi đầu của làn sóng công nghệ lớn tiếp theo và làn sóng này sẽ lan nhanh hơn nhiều người nghĩ. Phần lớn chúng ta quen dùng AI theo kiểu “ra lệnh - nhận câu trả lời”, đặt câu hỏi rồi chờ phản hồi. Agentic AI chuyển cách làm đó thành chuỗi việc liền mạch. Người dùng giữ vai trò định hướng: Đặt mục tiêu, thiết kế quy trình và duyệt kết quả, còn phần việc ở giữa để AI Agent xử lý.

Sự dịch chuyển ấy thay đổi căn bản cách chúng ta làm việc. Nhà phát triển có thể cho nhiều tác vụ chạy song song, rồi nhiều cách làm việc mới sẽ dần xuất hiện. Nhưng khi AI chạy liên tục và song song như vậy, khối lượng xử lý cũng tăng lên rất nhiều. Lúc đó, câu hỏi nên chạy AI ở đâu sẽ trở nên quan trọng hơn.

AI Agent đảm nhận phần việc ở giữa, người dùng tập trung đặt mục tiêu và thiết kế quy trình làm việc.

- Khi AI trên cloud ngày càng mạnh mẽ và dễ tiếp cận, vì sao người dùng vẫn nên đầu tư phần cứng cao cấp để chạy AI cục bộ thay vì chỉ sử dụng dịch vụ cloud?

- Tôi không xem đây là cuộc đối đầu giữa AI cục bộ và cloud. Cách làm hợp lý là kết hợp cả hai, việc nào đặt đúng chỗ việc đó.

Khi AI Agent chạy ngay trên máy, người dùng có thêm 3 lợi thế. Chi phí dễ dự toán hơn, bởi một agent có thể tiêu thụ hàng chục triệu token mỗi ngày. Đưa tác vụ thường xuyên về thiết bị giúp hóa đơn không “phình to”. Bên cạnh đó, dữ liệu nằm gọn trong tầm kiểm soát của người dùng. Máy cũng giữ lại ngữ cảnh làm việc để mỗi người tùy chỉnh hệ thống AI theo cách riêng. Khi cần, cloud vẫn đảm nhận phần việc phù hợp. ASUS thiết kế ProArt P16 cho đúng mô hình kết hợp ấy.

Chạy AI ngay trên máy giúp nhà sáng tạo chủ động chi phí, dữ liệu và ngữ cảnh làm việc.

Chiến lược của ASUS cùng ProArt và RTX Spark

- Ông vừa nhắc đến ProArt P16. ASUS hiện có các dòng máy chủ lực như Zenbook, ROG Zephyrus, vì sao hãng lại chọn ProArt để tiên phong ứng dụng Agentic AI?

- Câu trả lời nằm ở cách chúng ta làm việc với AI Agent. Agent có thể hiểu và thực hiện những nhiệm vụ được giao, nhưng để ứng dụng vào công việc, vẫn cần đến sự sáng tạo của người dùng: Từ ý tưởng ban đầu đến việc thiết kế quy trình để AI Agent bên trong làm việc thay chúng ta. Chính cách thiết kế ấy tạo nên kết quả khác biệt. Đó cũng là sự sáng tạo mà những dòng laptop ProArt đang đại diện, khác với Zenbook mỏng nhẹ, thanh lịch hay ROG Zephyrus thiên về gaming.

Dòng laptop ProArt của ASUS phục vụ nhóm người dùng sáng tạo chuyên nghiệp.

- RTX Spark là nền tảng tính toán AI mới của Nvidia. Ngoài chuyện hiệu năng, nền tảng này có ý nghĩa chiến lược thế nào đối với ASUS và định hướng phát triển ProArt?

- RTX Spark là bước đột phá đối với ASUS, cũng là “chìa khóa” mở cánh cửa vào kỷ nguyên Agentic AI. Điều khiến chúng tôi hào hứng hơn cả hiệu năng là cơ hội định nghĩa lại vai trò của chiếc laptop. Bao lâu nay, laptop chủ yếu là công cụ, người dùng đưa yêu cầu thì máy thực hiện. Khi Agentic AI xử lý ngay trên RTX Spark, laptop có thể là “cộng sự” có khả năng tư duy, tự đảm nhận và vận hành cả quy trình làm việc cùng nhà sáng tạo.

Thành công của ProArt cùng RTX Spark cũng vẽ rõ roadmap cho ASUS, hướng đến thiết bị chủ động phối hợp cùng người dùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài, chặt chẽ cùng Nvidia để hiện thực hóa định hướng đó.

Trang bị Nvidia RTX Spark, ProArt P16 có thể tự đảm nhận và vận hành cả quy trình làm việc cùng nhà sáng tạo.

- Như vậy, ProArt P16 là flagship độc lập hay bước khởi đầu cho hệ sinh thái ProArt rộng hơn, xây dựng cho Agentic AI và quy trình làm việc dựa trên AI?

- ProArt P16 là flagship, nhưng mới chỉ là điểm khởi đầu trong cách ASUS định hình vai trò của mình ở kỷ nguyên Agentic AI. Khi nhà sáng tạo và nhà phát triển dần chuyển sang quy trình làm việc dựa trên AI, chúng tôi muốn hỗ trợ họ trên toàn bộ trải nghiệm. Thời gian tới, ASUS sẽ giới thiệu thêm sản phẩm phục vụ Agentic AI, phù hợp cách sáng tạo cũng như ngân sách của người dùng.

- ASUS đưa ProArt cùng RTX Spark dẫn đầu xu hướng Agentic AI, nhưng đối thủ cũng ra mắt phần cứng AI tương đương. Vậy điều gì giúp ProArt giữ lợi thế, thưa ông?

- Đối với tôi, phần cứng đơn thuần chưa bao giờ là toàn bộ câu chuyện. ProArt luôn bắt đầu từ câu hỏi: Người dùng, đặc biệt là các nhà sáng tạo, thực sự cần gì? Câu trả lời là trải nghiệm toàn diện, ở đó màn hình, hiệu năng, tính di động và thời lượng pin phối hợp nhịp nhàng, thay vì dồn hết vào con chip mạnh. Chúng tôi cam kết nâng cấp toàn bộ trải nghiệm ấy qua từng thế hệ sản phẩm.

ASUS hướng đến trải nghiệm toàn diện cho nhà sáng tạo, từ laptop đến hệ sinh thái thiết bị đi kèm.

Khác biệt làm nên giá trị của ProArt P16

- Nếu đặt ProArt P16 cạnh laptop cao cấp dành cho nhà sáng tạo cùng tầm giá, ông cho rằng đâu là khác biệt nổi bật?

- Khác biệt đầu tiên đến từ hệ sinh thái Nvidia toàn diện. P16 trang bị Nvidia RTX Spark gồm GPU 6.144 nhân, CPU 20 nhân, hiệu năng AI lên đến 1 petaFLOP FP4, cùng bộ nhớ hợp nhất (unified memory) lên đến 128 GB. Nhờ cấu hình này, nhà sáng tạo và nhà phát triển có thể chạy AI Agent mạnh ngay trên thiết bị, trong khi nền tảng Nvidia CUDA mang đến kho thư viện, công cụ phong phú, giúp mã nguồn và công cụ AI phát triển trên ProArt P16 có thể mở rộng sang các hệ thống Nvidia khác, từ DGX Spark đến máy chủ.

Sức mạnh đó cần không gian hiển thị tương xứng. Màn hình cảm ứng ASUS Lumina Pro OLED dùng tấm nền Tandem OLED 4K, độ sáng HDR tối đa 1.600 nit và lớp phủ chống phản chiếu. Thân máy mỏng 12,9 mm cùng viên pin 99 Wh giúp nhà sáng tạo làm việc lâu hơn, ở bất cứ đâu.

Thiết kế mỏng nhẹ giúp dòng ProArt theo chân nhà sáng tạo đến nhiều không gian làm việc.

- Phần cứng phát triển rất nhanh, nhưng phần mềm thường cần thời gian để bắt kịp. ASUS làm gì để người dùng khai thác ngay và đầy đủ sức mạnh tính toán này?

- Thực ra, Agentic AI không hề mới đối với nhà phát triển phần mềm. Nhưng với đại đa số người dùng, kể cả người sáng tạo nội dung, đây vẫn là khái niệm rất mới. ASUS luôn đi đầu trong việc đưa công nghệ tiên tiến đến gần người dùng, nên ở giai đoạn đầu này, chúng tôi ra mắt ASUS Zenni Claw, giải pháp giúp người dùng trải nghiệm lợi ích của Agentic AI trên mọi dòng máy ASUS.

Riêng ProArt trang bị RTX Spark, ASUS hợp tác cùng với Hermes Agent và ComfyUI để tối ưu quy trình sáng tạo hoàn chỉnh, bảo đảm vận hành trơn tru trên máy. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp cùng Nvidia, Microsoft và đối tác phần mềm, để dòng ProArt chạy Agentic AI mượt cho nhiều loại công việc, đặc biệt là sáng tạo.

ProArt P16 chạy quy trình ComfyUI ngay trên máy, phục vụ công việc sáng tạo hình ảnh bằng AI.

- Nhưng trên thực tế, người sáng tạo nội dung vẫn có thể hoàn thành phần lớn công việc trên laptop với mức giá rẻ hơn đáng kể. Vậy ASUS chứng minh giá trị đầu tư của ProArt P16 ở mức gần 200 triệu đồng thế nào?

- Tôi đồng ý một chiếc laptop rẻ hơn có thể đáp ứng tốt tác vụ đồ họa truyền thống. Nhưng ở mức giá gần 200 triệu đồng, ProArt P16 không cạnh tranh trên sân chơi laptop đồ họa thông thường.

Điểm thay đổi cuộc chơi nằm ở bộ nhớ hợp nhất lên đến 128 GB, cho phép máy dành đến 96 GB làm bộ nhớ VRAM cho GPU. Con số này vượt xa ngưỡng 16-24 GB VRAM của laptop truyền thống, mở khóa khả năng chạy model AI cục bộ hạng nặng, vốn trước đây buộc phải dựa vào server hoặc cloud.

Bài toán ROI cũng rõ ràng. Việc chuyển dịch một phần từ Cloud AI sang Local AI giúp người dùng, doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí thuê GPU và dịch vụ AI trên cloud vốn đắt đỏ, đồng thời tự chủ dữ liệu. Dự án thương mại nhạy cảm xử lý ngay trên máy, dữ liệu không rời khỏi thiết bị nên giảm thiểu nguy cơ rò rỉ. Nếu xét về lâu dài và nhu cầu sử dụng lớn, chi phí đầu tư chiếc laptop gần 200 triệu đồng thực sự rẻ hơn giải pháp cloud AI bên ngoài.

Chưa kể, P16 là một phòng dựng di động hoàn chỉnh, gói hiệu năng mạnh mẽ cùng bộ nhớ khủng vào thân máy mỏng nhẹ, kèm màn hình chuẩn màu cho sáng tạo chuyên nghiệp. Nói cách khác, người dùng trả tiền cho cả không gian làm việc AI mang theo bên mình, thay vì chiếc laptop đồ họa đắt tiền.