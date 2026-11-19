Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đồng thời khẳng định, sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động mà còn tạo nguồn lực quan trọng để đầu tư phát triển hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.

Năm 2025, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của 34 doanh nghiệp được tuyên dương đạt 6.435,4 tỷ đồng, chiếm 46,02% tổng số thu ngân sách nhà nước từ khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn có số nộp ngân sách lớn nhất với 5.737,2 tỷ đồng; Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 nộp 312,3 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp được tuyên dương hoạt động trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, năng lượng, xây dựng, khai thác khoáng sản, thương mại, dịch vụ, vận tải, viễn thông và môi trường.

Đây là sự ghi nhận đối với những doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần lan tỏa ý thức chấp hành chính sách, pháp luật thuế trong cộng đồng doanh nghiệp..

Các doanh nghiệp nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian tới, Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; đồng thời tạo môi trường thực hiện nghĩa vụ thuế công khai, minh bạch, bình đẳng và đúng quy định pháp luật.

Doanh nghiệp được Cục Thuế khen thưởng.

Các doanh nghiệp được Thuế tỉnh Thanh Hóa khen thưởng.

Tại hội nghị, 3 doanh nghiệp được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 2 doanh nghiệp nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế và 29 doanh nghiệp nhận Giấy khen của Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa.