Đồ họa thông tin dưới đây so sánh 25 quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2026 và 2050, dựa trên ước tính dân số giữa năm 2026 và dự báo cho năm 2050 từ Cơ sở dữ liệu Quốc tế của Cục Thống kê Dân số Mỹ.

Năm 2026, Ấn Độ và Trung Quốc dẫn đầu với hơn 1,4 tỷ người mỗi nước. Tổng dân số hai nước chiếm khoảng 1/3 dân số toàn cầu. Mỹ đứng thứ 3 với 340 triệu người, chưa bằng 1/4 dân số Ấn Độ. Indonesia và Pakistan cũng nằm trong nhóm 5 nước đông dân nhất, cho thấy sự hiện diện áp đảo của châu Á ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Đến năm 2050, dân số Ấn Độ được dự báo tăng thêm 193 triệu người, còn Trung Quốc giảm 121 triệu người. Do đó, khoảng cách dân số giữa hai nước nới rộng từ 24 triệu người năm 2026 lên gần 338 triệu người.

Tại châu Á, Pakistan có thể tăng thêm 105 triệu người, vượt Mỹ để trở thành quốc gia đông dân thứ 4 thế giới. Dân số Indonesia được dự báo tăng thêm 39 triệu người, lên 327 triệu người.

Dân số Việt Nam được dự báo tăng từ 106 triệu người năm 2026 lên 116 triệu người năm 2050, giữ nguyên vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng 25 quốc gia đông dân nhất thế giới.

Các nước châu Phi được dự báo có bước tiến lớn nhất về thứ hạng. Dân số Nigeria có thể tăng thêm 154 triệu người trong giai đoạn 2026-2050, đưa nước này từ vị trí thứ 6 lên thứ 3 thế giới. Cộng hòa Dân chủ Congo được dự báo tăng thêm 120 triệu người, gần gấp đôi hiện nay và vượt Brazil.

Tổng cộng, dân số của Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo và Ethiopia được dự báo tăng thêm khoảng 346 triệu người, gần bằng toàn bộ dân số Mỹ vào năm 2050. Đây là một phần của xu hướng nhân khẩu học lớn hơn khi dân số khu vực châu Phi cận Sahara được dự báo tăng 79% trong giai đoạn 2024-2054, lên 2,2 tỷ người.

Đến năm 2050, tuổi trung vị của dân số Trung Quốc được dự báo đạt 53,1 tuổi, cao gấp hơn hai lần mức 24,9 tuổi của Nigeria. Khoảng cách gần 28 tuổi cho thấy hai nước sẽ đối mặt với những thách thức về nhân khẩu học rất khác nhau.

Tại Trung Quốc, lực lượng lao động già đi và số người nghỉ hưu tăng có thể gây thêm sức ép lên hệ thống lương hưu và tăng trưởng kinh tế. Với Nigeria, thách thức là tạo đủ việc làm cho dân số trẻ tăng nhanh. Nước này chỉ có thể tận dụng lợi thế nhân khẩu học nếu sự gia tăng lực lượng lao động đi kèm với nhiều việc làm hơn và năng suất cao hơn.