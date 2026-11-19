Đường chân trời Thâm Quyến với những tòa nhà cao tầng sau hoàng hôn ngày 16/11. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ Lighthouse, công ty chuyên phân tích thị trường khách sạn, giá phòng tiêu chuẩn trung bình tại Thâm Quyến (Trung Quốc) đạt 1.712 nhân dân tệ (khoảng 256 USD) trong tuần lễ 16-22/11, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tuần liền trước, mức giá trung bình là 1.457 nhân dân tệ (khoảng 218 USD). Tính chung 2 tuần diễn ra các hoạt động APEC, giá phòng tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025.

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 (APEC CEO Summit), diễn ra ngày 17-18/11, quy tụ hơn 2.000 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC và 13 nền kinh tế ngoài APEC. Sự kiện tạo ra cú hích đáng kể cho thị trường khách sạn Thâm Quyến vốn tương đối trầm lắng trong phần lớn năm 2026.

Theo Travel Daily Media, chỉ số nhu cầu khách sạn hàng ngày được dự báo tăng trung bình 76% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn 9-22/11. Trong đó, nhu cầu đạt đỉnh vào ngày 17/11, trong khi mức tăng theo năm lớn nhất rơi vào ngày 16/11, với chỉ số tăng 141%.

Trong giai đoạn 15-20/11, chỉ số nhu cầu sẽ cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Đây là đợt gia tăng nhu cầu mạnh và kéo dài nhất tại Thâm Quyến kể từ đầu năm.

Biểu tượng chào mừng APEC 2026 tại Thâm Quyến. Ảnh: Reuters.

Công ty phân tích thị trường cho biết giá phòng tiêu chuẩn trung bình tại Thâm Quyến giảm khoảng 2% trong năm 2026. Nếu loại trừ hai tuần diễn ra APEC, mức giảm lên đến 5%. Điều này cho thấy sự kiện quốc tế đang tạo ra động lực tăng giá ngắn hạn cho thị trường lưu trú địa phương.

Bên cạnh đó, dữ liệu tìm kiếm khách sạn tháng 10 cũng cho thấy Thâm Quyến thu hút sự quan tâm đáng kể từ các thị trường châu Á. Hàn Quốc dẫn đầu với 11% tổng lượng tìm kiếm, tiếp theo là Philippines (10%) và Thái Lan (9%). Singapore và Ấn Độ cùng chiếm 8%, trong khi Myanmar đạt 7%.

Khách sạn 5 sao ghi nhận mức tăng giá phòng mạnh hơn mặt bằng chung trong thời gian diễn ra APEC. Xu hướng này phản ánh nhu cầu lưu trú của các quan chức cấp cao, lãnh đạo doanh nghiệp và đoàn đại biểu quốc tế tham dự hội nghị.

Ban tổ chức cũng chỉ định một số cơ sở lưu trú phục vụ đại biểu, gồm Hilton Shenzhen Shekou Nanhai, JW Marriott Hotel Shenzhen Bao'an, MGM Shenzhen Prince Bay và DoubleTree by Hilton Shenzhen Nanshan Hotel & Residences. Các khách sạn này có dịch vụ xe đưa đón miễn phí đến địa điểm tổ chức hội nghị.

Không chỉ thúc đẩy hoạt động lưu trú, APEC còn tạo thêm nhu cầu đối với nhà hàng, vận tải, địa điểm hội nghị và các dịch vụ tổ chức sự kiện.

Là một trong những trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Trung Quốc, Thâm Quyến có cơ hội tận dụng sự kiện để quảng bá năng lực tổ chức hội nghị quốc tế và phát triển du lịch MICE.

Tuy nhiên, thách thức đối với thành phố là duy trì sức hút sau khi APEC kết thúc. Việc phát triển thêm các hội nghị quốc tế, sự kiện doanh nghiệp và hoạt động du lịch quanh năm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi nhu cầu lưu trú ngắn hạn thành nguồn khách ổn định.