Stray Kids 'công phá' rạp chiếu phim toàn thế giới

Nhóm sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc thuộc chuyến lưu diễn thế giới RUN IT tại Tokyo Dome từ ngày 6 đến ngày 8/11. Buổi diễn thứ hai vào ngày 7/11 sẽ được phát trực tiếp tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới thông qua sự hợp tác với Trafalgar Releasing, đơn vị phân phối toàn cầu về các sự kiện chiếu phim tại rạp, giúp người hâm mộ không thể tham dự trực tiếp có cơ hội thưởng thức màn trình diễn trên màn ảnh rộng theo thời gian thực.

Vé xem buổi phát trực tiếp sẽ được mở bán vào lúc 23h ngày 14/10 (giờ Hàn Quốc) trên trang web chính thức StraykidsLiveViewing.

Stray Kids đã khởi động chuyến lưu diễn RUN IT với năm buổi hòa nhạc cháy vé tại Seoul vào tháng Bảy và tháng Tám. Cuối tháng Tám, họ trở thành nghệ sĩ nam quốc tế đầu tiên tổ chức concert riêng tại Sân vận động Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo, thu hút khoảng 140.000 người hâm mộ trong hai đêm diễn. Sau đó, nhóm đã mang chuyến lưu diễn đến Mỹ Latinh vào tháng Chín và biểu diễn chính tại lễ hội Rock in Rio ở Brazil trước khoảng 100.000 khán giả. Tính tổng cộng các buổi biểu diễn tại Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến lưu diễn này, Stray Kids dự kiến ​​sẽ gặp gỡ khoảng 520.000 người hâm mộ.

Sau Tokyo Dome, nhóm sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tại Hồng Kông (Trung Quốc) và các thành phố khác ở châu Á, bắt đầu từ tháng 12/2026, với các điểm dừng chân tiếp theo sẽ được công bố sau.