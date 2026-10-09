Đêm nhạc hội Welcome to AJC 2026: Bản hoà ca của tuổi trẻ trường Báo

Ngay từ trước giờ G, khu vực tổ chức đêm nhạc đã thu hút đông đảo sinh viên đến xếp hàng chờ tham dự

Theo đó, từ lâu chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên đã trở thành một trong những nét đặc trưng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền mỗi dịp năm học mới.

Trở lại mùa thứ 16, Welcome to AJC 2026 lấy chủ đề “Festivia”, mở ra không gian thành phố âm nhạc và lễ hội, nơi tân sinh viên khóa 46 (K46) có cơ hội giao lưu, kết nối và thể hiện cá tính riêng. Sau gần hai tháng diễn ra sôi nổi với nhiều sự kiện đồng hành như minigame: MARQUEE và check-in Photobooth ngoài trời và chính thức khép lại với đêm đại nhạc hội “Festivia”, đánh dấu điểm nhấn của mùa chào tân năm nay.

Đại diện Ban Tổ chức - TS. Phan Hoàng Quỳnh nhấn mạnh vai trò của Welcome to AJC 2026 trong việc kết nối, khuyến khích tân sinh viên thể hiện cá tính và rèn luyện kỹ năng

Với kết cấu gồm ba chương “Prelude”, “Encounter” và “Festivia”, đêm nhạc tái hiện câu chuyện khám phá thành phố âm nhạc của các “tân cư dân” K46. Mỗi chương đánh dấu một chặng đường, từ những bỡ ngỡ khi đặt chân đến môi trường mới, dần làm quen và kết nối với nhau, đến khi mỗi cá tính riêng cùng hòa nhịp, góp phần tạo nên bản hòa âm chung.

Đêm diễn gây ấn tượng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính sinh viên Học viện dàn dựng và biểu diễn. Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và ánh sáng sân khấu không chỉ tạo điểm nhấn cho các màn trình diễn mà còn góp phần thể hiện câu chuyện xuyên suốt của chương trình.

Đặc biệt, Kịch Báo chí tiếp tục ghi dấu với vở kịch “Xoay vòng”, kể về những cư dân bị tách khỏi bản hòa âm chung và nỗ lực vượt qua thử thách để tìm lại giai điệu của chính mình.

Tiết mục hợp xướng “Rực rỡ” mở màn ấn tượng, hứa hẹn một đêm nhạc bùng nổ cảm xúc

Các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên trường Báo như Dancesport AJC, Tình nguyện Xung kích, Văn nghệ Xung kích khuấy đảo sân khấu bằng những màn trình diễn mang đậm màu sắc tuổi trẻ

Các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên trường Báo như Dancesport AJC, Tình nguyện Xung kích, Văn nghệ Xung kích khuấy đảo sân khấu bằng những màn trình diễn mang đậm màu sắc tuổi trẻ

Các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên trường Báo như Dancesport AJC, Tình nguyện Xung kích, Văn nghệ Xung kích khuấy đảo sân khấu bằng những màn trình diễn mang đậm màu sắc tuổi trẻ

Với slogan “Kịch Báo chí - Xem là hết ý”, vở diễn “Xoay vòng” mang đến những tình huống hài hước cùng nhiều mảng miếng duyên dáng, tạo nên tiếng cười cho khán giả

Với slogan “Kịch Báo chí - Xem là hết ý”, vở diễn “Xoay vòng” mang đến những tình huống hài hước cùng nhiều mảng miếng duyên dáng, tạo nên tiếng cười cho khán giả

Sự góp mặt của hai nghệ sĩ khách mời JustaTee và Changg tiếp tục khuấy động không khí đêm đại nhạc hội. JustaTee đưa khán giả hòa mình vào những giai điệu quen thuộc qua loạt bản hit “Người nào đó”, “Bâng khuâng”.

Trong khi Changg mang tới nguồn năng lượng trẻ trung với các bài hát “Và thế giới đã mất đi một người cô đơn”, “Lỡ say bye là bye”. Hai phong cách âm nhạc mang màu sắc riêng đã tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khán giả trong hội trường.

Giám đốc âm nhạc JustaTee tái hiện loạt ca khúc làm nên tên tuổi trên sân khấu Welcome to AJC 2026

Nữ ca sĩ Gen Z Changg “đốn tim” khán giả trường Báo

Không khí hội trường càng trở nên náo nhiệt khi hàng trăm khán giả cùng hòa giọng theo những ca khúc quen thuộc.

Chia sẻ về trải nghiệm lần đầu tham dự đại nhạc hội, Nguyễn Hải Yến, lớp Truyền thông Marketing A2 hào hứng bày tỏ: “Em thực sự bất ngờ trước quy mô và không khí của chương trình. Điều khiến em ấn tượng nhất không chỉ là phần biểu diễn của các nghệ sĩ mà còn là những tiết mục do chính các anh chị sinh viên dàn dựng. Đêm nhạc giúp em cảm nhận rõ hơn sự năng động và gắn kết của sinh viên trường mình”.

Các tân sinh viên K46 cùng hoà mình vào không khí sôi động của chương trình, góp phần lan tỏa tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết của tuổi trẻ trường Báo

Khép lại chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên K46, đêm nhạc đã để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng mỗi khán giả. Bên cạnh việc tạo cơ hội giao lưu, kết nối, chương trình còn là nơi các bạn trẻ thể hiện tài năng, phát huy sức sáng tạo và tinh thần nhiệt huyết.

Đặc biệt, tiếp nối truyền thống chào tân sinh viên của trường Báo, Welcome to AJC 2026: Festivia góp phần tạo nên những kỷ niệm đầu tiên của K46, mở ra chặng đường học tập và trưởng thành dưới mái trường Học viện.