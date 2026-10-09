Tình trạng của chồng Lee Hyori sau 1 tháng mắc bệnh về thần kinh

Sau khoảng một tháng nghỉ ngơi vì gặp vấn đề về sức khỏe, Lee Sang Soon - chồng của nữ ca sĩ Lee Hyori đã trở lại công việc dẫn chương trình phát thanh. Tuy nhiên, diện mạo có phần gầy gò, tiều tụy của nam nghệ sĩ trong hình ảnh mới khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Chồng Lee Hyori quay trở lại với công việc sau 1 tháng nghỉ ngơi, điều trị bệnh.

Cụ thể, mới đây kênh chính thức của chương trình phát thanh Perfect Day with Lee Sang Soon đăng tải hình ảnh Lee Sang Soon chụp cùng ca sĩ Thomas Cook. Đây là chương trình do Lee Sang Soon đảm nhận vai trò dẫn dắt. Trong thời gian nam nghệ sĩ tạm nghỉ để hồi phục sức khỏe, Thomas Cook đã thay thế anh làm DJ đặc biệt.

Trong bức ảnh được công bố, Lee Sang Soon nở nụ cười rạng rỡ.Nam nghệ sĩ vẫn giữ vẻ ngoài giản dị, gần gũi cùng nụ cười chân thành vốn là đặc trưng của mình. Thần thái của anh cũng khá thoải mái, bình thản sau thời gian nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, vóc dáng có phần gầy gò của Lee Sang Soon nhanh chóng thu hút sự chú ý. Diện trang phục màu đen, nam nghệ sĩ trông có phần hốc hác và kém đầy đặn hơn trước. Hình ảnh này làm dấy lên những lo ngại về tình trạng sức khỏe của anh sau hơn một tháng tạm rời công việc để nghỉ ngơi.

Dù vậy, Lee Sang Soon vẫn giữ được vẻ điềm đạm, thư thái thường thấy. Sự xuất hiện trở lại của anh khiến những người yêu mến chương trình vừa vui mừng, vừa mong nam nghệ sĩ chú ý chăm sóc bản thân. Nhiều khán giả gửi lời động viên, hy vọng anh sớm hồi phục hoàn toàn và có thể tiếp tục công việc với trạng thái sức khỏe tốt nhất.

Trước đó, ngày 6/9, Lee Sang Soon đã trực tiếp chia sẻ về lý do vắng mặt trên sóng phát thanh thông qua kênh cá nhân. Nam nghệ sĩ gửi lời xin lỗi đến thính giả vì phải tạm dừng công việc mà chưa kịp thông báo rõ ràng, đồng thời cảm ơn mọi người đã quan tâm, lo lắng cho mình trong những ngày qua.

Lee Sang Soon cho biết anh đột ngột cảm thấy không khỏe, khiến việc dẫn chương trình trở nên khó khăn. Sau sự việc, chồng Lee Hyori đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra và trao đổi với các chuyên gia y tế. Kết quả, nam nghệ sĩ được chẩn đoán mắc chứng suy giảm chức năng dây thần kinh phế vị, một vấn đề liên quan đến hệ thần kinh tự chủ.

Theo chia sẻ của Lee Sang Soon, sau khi được đội ngũ y tế khuyến nghị cần nghỉ ngơi và ổn định sức khỏe, anh buộc phải tạm dừng công việc phát thanh để dành thời gian hồi phục. Nam nghệ sĩ cũng cho biết sẽ tranh thủ dịp này kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe tổng thể, đồng thời điều chỉnh thể trạng để sớm trở lại với công việc trong trạng thái tốt hơn.

Chồng Lee Hyori được chẩn đoán mắc bệnh liên quan thần kinh, cần nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe.

Lee Sang Soon sinh năm 1974, là nhạc sĩ, ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc. Anh kết hôn với Lee Hyori vào năm 2013. Cặp đôi được nhiều khán giả yêu mến bởi cuộc sống giản dị, kín tiếng và cách tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên nhau.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Lee Sang Soon còn được biết đến qua các chương trình phát thanh và truyền hình, nơi anh thể hiện phong cách trò chuyện nhẹ nhàng, gần gũi.