'Ông bố quốc dân' Song Il Kook tiết lộ về hôn nhân sau 18 năm

Song Il Kook là nam diễn viên Hàn Quốc được đông đảo khán giả yêu mến qua những vai diễn ấn tượng và hình ảnh người cha tận tụy bên ba con trai sinh ba. Sau 18 năm kết hôn, mới đây nam diễn viên có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống vợ chồng, tiết lộ quan điểm đặc biệt khi ứng xử với người bạn đời.

Cụ thể, Song Il Kook vừa xuất hiện trong chương trình trên kênh YouTube của phát thanh viên Lee Geum Hee. Tại đây, nam diễn viên chia sẻ về vở kịch A Streetcar Named Desire, tác phẩm anh đang tham gia và cũng là dự án giúp anh thể hiện một hình ảnh khác biệt so với những vai diễn quen thuộc trước đây.

Song Il Kook hiện vẫn duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. (Ảnh Sports Chosun)

Song Il Kook chia sẻ rằng khán giả có thể bất ngờ khi thấy anh đảm nhận một vai diễn không giống hình ảnh thường ngày. Tuy nhiên, theo nam diễn viên, đây không phải sự thay đổi hoàn toàn xa lạ mà là cơ hội để anh bộc lộ những khía cạnh vốn được giấu kín bên trong.

Đáng chú ý, khi nhắc đến cuộc sống gia đình, Song Il Kook tiết lộ quan điểm mà anh luôn coi trọng trong quan hệ vợ chồng: nhường nhịn chính là cách để giành chiến thắng. Nam diễn viên nói rằng đối với vợ, anh luôn tâm niệm phải chấp nhận phần thua về mình.

Anh chia sẻ: "Trong quan hệ gia đình, vợ chồng, đức tính tôi coi trọng nhất là 'thua chính là thắng'. Với vợ, luôn nhường nhịn mới là cách chiến thắng". Câu nói cho thấy cách Song Il Kook lựa chọn ứng xử trong đời sống hôn nhân, thay vì cố gắng phân định ai đúng, ai sai trong mỗi cuộc tranh luận.

Nam diễn viên còn hài hước đối chiếu cuộc sống ở nhà với vai diễn hiện tại. Nếu ngoài đời anh thường kiềm chế và nhường nhịn vợ, thì trên sân khấu, nhân vật của anh lại hoàn toàn khác biệt, sẵn sàng bộc lộ cảm xúc dữ dội và phá vỡ mọi giới hạn.

Song Il Kook nhấn mạnh niềm vui khi tham gia vở kịch không chỉ đến từ việc thử sức với một hình tượng trái ngược mà còn nằm ở cảm giác được thể hiện những cảm xúc mạnh mẽ. Anh thừa nhận bản thân cảm thấy vô cùng phấn khích và thích thú với vai diễn lần này.

Song Il Kook tiết lộ rằng anh luôn nhường nhịn vợ, đây cũng là một trong những bí quyết giúp duy trì hôn nhân hạnh phúc suốt 18 năm qua. (Ảnh OSEN)

Song Il Kook kết hôn với một nữ thẩm phán vào năm 2008. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi có ba con trai sinh ba Daehan, Minguk và Manse, từng trở thành những gương mặt nhí được yêu thích rộng rãi khi cùng cha tham gia chương trình truyền hình thực tế The Return of Superman. Hình ảnh người cha kiên nhẫn, chu đáo của Song Il Kook góp phần giúp anh được khán giả ưu ái gọi là "ông bố quốc dân".

Những chia sẻ mới đây tiếp tục hé lộ một khía cạnh đời thường của nam diễn viên. Đằng sau hình ảnh mạnh mẽ trên sân khấu, Song Il Kook lựa chọn sự nhường nhịn trong hôn nhân, xem đó là cách gìn giữ sự hòa thuận và cân bằng trong gia đình.