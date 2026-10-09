Hành trình Pháo 'lột xác': Từ rapper cá tính đến Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026

Nguyễn Diệu Huyền, nghệ danh Pháo, lọt Top 5 và giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026. Nữ rapper đồng thời nhận hai giải phụ là Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp trang phục dạ hội. Kết quả này tạo nhiều bất ngờ bởi Pháo vốn được công chúng biết đến với vai trò rapper, không phải một gương mặt bước ra từ các cuộc thi nhan sắc.

Trải qua phần thi ứng xử, cô gái trẻ đã thẳng thắn gợi lại những rào cản tâm lý mà dư luận từng hướng về mình: không ít quan điểm cho rằng góc nhìn gai góc từ một rapper sẽ chẳng hề tương thích cùng không gian sắc đẹp. Dù vậy, Pháo khẳng định sự hiện diện của bản thân ngay tại sân khấu này vốn dĩ đã là một cột mốc thành công, qua đó lan tỏa nguồn năng lượng tích cực giúp phái đẹp thêm kiên định chinh phục định hướng cá nhân.

Pháo giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết tối 2/10 tại Hải Phòng.

Tại cuộc thi năm nay, Pháo gây chú ý bởi hình ảnh khác với thời kỳ đầu hoạt động nghệ thuật. Cô cao khoảng 1,68m, số đo được công bố là 80-58-90cm và liên tục xuất hiện với những thiết kế nữ tính, ôm dáng. Sự thay đổi này là kết quả của quá trình Pháo thử nghiệm nhiều vai trò và phong cách khác nhau trong khoảng vài năm qua.

Sinh ra vào năm 2003 tại đất Tuyên Quang, Diệu Huyền (Pháo) tạo dựng dấu ấn đầu tiên với đông đảo khán giả nhờ cột mốc tham gia King of Rap hồi năm 2020. Mới vừa tròn 17 tuổi ở thời điểm ấy, người đẹp là một đại diện nổi bật thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất, ghi điểm nhờ phong thái làm chủ sân khấu đầy tự tin đi cùng tư duy âm nhạc cực kỳ rõ nét.

Trong đêm chung kết, Pháo cùng RichChoi và Tuimi giành ngôi Á quân, trong khi ICD trở thành quán quân mùa đầu tiên. Kết quả giúp tên tuổi nữ rapper trẻ được biết đến rộng rãi hơn trong làng nhạc Việt. Dấu ấn lớn hơn đến với bản hit 2 phút hơn. Ca khúc do Pháo thể hiện tạo hiệu ứng mạnh trên nhiều nền tảng, lan sang thị trường châu Á và từng vượt 300 triệu lượt xem trên YouTube. Thành công của bài hát giúp nữ rapper trở thành một trong những gương mặt Gen Z nổi bật của rap Việt.

Pháo từng gây chú ý với ca khúc 2 Phút Hơn, sản phẩm giúp tên tuổi nữ rapper lan rộng trên nhiều nền tảng quốc tế.

Trở lại khoảng thời gian đó, định hình cá nhân của Pháo luôn gắn liền cùng diện mạo vô cùng cá tính, thần thái trình diễn bùng nổ và lối bộc lộ hoàn toàn đứng ngoài những quy chuẩn dịu dàng thường thấy ở thị trường giải trí. Một trong các bước ngoặt tạo nên sự chú ý mạnh mẽ nhất từ Pháo diễn ra vào năm 2024, thời điểm cô chủ động cắt đi 40cm mái tóc nhằm gửi tặng cho các em nhỏ đang điều trị ung thư.

Sau khi cắt tóc, nữ rapper xuất hiện với kiểu đầu đinh. Hình ảnh Pháo trong mái tóc rất ngắn, kết hợp áo dài trắng tại sự kiện ra mắt Sao nhập ngũ 2024, khiến nhiều người bất ngờ. Cô cho biết đã suy nghĩ về việc hiến tóc từ lâu và muốn tự tay đem phần tóc của mình gửi đến bệnh nhân ung thư. Quyết định này cũng cho thấy Pháo không quá phụ thuộc vào một hình ảnh cố định. Cô sẵn sàng thay đổi ngoại hình để trải nghiệm điều mới, kể cả khi sự thay đổi đó khác xa diện mạo vốn quen thuộc với khán giả.

Năm 2024, Pháo cắt khoảng 40cm tóc để hiến tặng cho bệnh nhi ung thư, sau đó xuất hiện với kiểu tóc đầu đinh.

Khép lại hành trình Sao nhập ngũ, người đẹp bắt đầu quá trình nuôi lại tóc dài, đồng thời diện mạo cá nhân cũng ghi nhận những chuyển biến đáng kể. Bước đi khác biệt này thể hiện rõ nét hơn lúc cô tham dự Em Xinh Say Hi vào năm 2025. Ở giai đoạn đầu, Pháo vẫn giữ trọn nét cá tính quen thuộc, tuy nhiên càng về chặng sau, cô không ngừng biến hóa với các phong cách thời trang cùng phương thức thể hiện mới mẻ. Nữ nghệ sĩ xuất hiện mềm mại hơn hẳn, đầu tư chỉn chu từ trang phục, tạo hình tóc cho đến tổng thể diện mạo lúc bước lên sân khấu.

Điều đáng chú ý là Pháo không chỉ thay đổi về diện mạo. Trong chương trình, cô thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc, kết hợp rap với những yếu tố truyền thống. Một tiết mục kết hợp xẩm và hip-hop cho thấy nữ rapper bắt đầu mở rộng cách thể hiện thay vì chỉ dựa vào thế mạnh vốn có. Sau chương trình, Pháo trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý trên các sân khấu âm nhạc và sự kiện giải trí. Những ca khúc có sự tham gia của cô như Đi về, Quả chín quá hay Duyên cũng đạt hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Thêm một lối rẽ khác trên con đường sự nghiệp của Pháo chính là cơ duyên chạm ngõ điện ảnh. Đảm nhận vai Nhật Hạ trong dự án Thỏ ơi, cô có bước đi đầu tiên khi nhận lấy trọng trách nữ chính trên màn ảnh rộng. Trước mốc thời gian này, Pháo đã chủ động tìm đến Trấn Thành để xin cơ hội thử vai với nguyện vọng bứt phá khỏi vùng an toàn của một rapper và khám phá năng lực ở mảng đề tài mới.

Pháo bén duyên điện ảnh với vai Nhật Hạ trong dự án Thỏ ơi.

Trấn Thành từng đánh giá Pháo có sự kết hợp giữa nét trẻ con, nữ tính và cá tính mạnh, phù hợp với nhân vật Nhật Hạ. Trong phim, nữ rapper có những phân đoạn gây chú ý, đặc biệt là cảnh tại bệnh viện từng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem. Năm 2026, Pháo tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi tham gia các cuộc thi nhan sắc. Cuối tháng 5, cô ghi danh Miss Grand Vietnam 2026 và nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được chú ý nhất trên nền tảng số.

Dù xuất sắc ghi tên vào Top 31 sau chặng sơ khảo, đến thời điểm ngày 27/6, nữ rapper lại đưa ra thông báo chia tay đường đua nhan sắc vì đôi bên chưa đạt được sự đồng thuận ở một số điều khoản làm việc chung. Đại diện phía cô khẳng định lựa chọn này hoàn toàn không đến từ bất kỳ va chạm hay bất đồng nào đối với đơn vị tổ chức.

Pháo khoe vóc dáng săn chắc trong phần thi bikini tại Miss Universe Vietnam 2026.

Việc rời Miss Grand Vietnam không khiến Pháo từ bỏ ý định thử sức với đấu trường sắc đẹp. Chỉ vài tháng sau, cô xuất hiện tại Miss Universe Vietnam 2026 và đi đến đêm chung kết. Lần này, Pháo cho thấy sự chuẩn bị kỹ hơn về hình ảnh. Trên sân khấu, cô lựa chọn những bộ trang phục tôn vóc dáng, trang điểm nữ tính và thể hiện khả năng trình diễn vốn được tích lũy từ nhiều năm đứng trước khán giả.

Bước sang phần trình diễn trang phục dạ hội, Pháo khoác lên mình bộ cánh tông xanh sapphire ôm sát, tôn trọn đường cong vòng eo 58cm để rồi xuất sắc ẵm về giải phụ Người đẹp trang phục dạ hội. Cô tiếp tục được xướng tên ở giải Người đẹp được yêu thích nhất trước thời khắc chính thức ghi tên trong Top 5 chung cuộc.

Tại Miss Universe Vietnam 2026, Pháo xuất hiện nữ tính hơn, tự tin trình diễn và ghi dấu ấn với phong thái khác hình ảnh rapper quen thuộc.

Danh hiệu Á hậu 3 là dấu mốc mới nhất trong hành trình của Pháo. Từ cô gái 17 tuổi gây chú ý tại King of Rap, Pháo trải qua nhiều lần thay đổi về hình ảnh và thử sức ở nhiều lĩnh vực và gặt hái được nhiều thành công. Sau cuộc thi, Pháo dự định tiếp tục các hoạt động nghệ thuật.