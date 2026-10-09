Điều ít biết về người em gái đứng sau khối tài sản 150 triệu USD của nữ minh tinh Lý Băng Băng

Nữ diễn viên Lý Băng Băng (bênphải) và em gái Lý Tuyết (bên trái) kiêm quản lý, cộng sự và chỗdựa vững chắc của cô (Nguồn: QQ)

Xuất thân từ một gia đình lao động bình thường ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, Lý Băng Băng đã từng bước khẳng định tên tuổi trên màn ảnh trong nước trước khi chinh phục thị trường quốc tế. Trong suốt chặng đường đó, người em gái Lý Tuyết đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và phát triển sự nghiệp của chị mình. Trước khi trở thành quản lý, cô từng làm việc trong lĩnh vực báo chí.

Hai chị em Lý Băng Băng sinh ra tại Vũ Xương, tỉnh Hắc Long Giang, cha mẹ đều là công nhân nhà máy, gia đình từng có thời gian phải thuê nhà của hàng xóm.

Lý Băng Băng và Lý Tuyết có ngoại hình rất giống nhau, khiến người ta lầm tưởng là sinh đôi (Ảnh: QQ.com)

Khi Lý Băng Băng theo học tại Học viện Hý kịch Thượng Hải, gia đình cô gặp thêm khó khăn tài chính sau ca phẫu thuật của mẹ. Để hỗ trợ gia đình, cô bắt đầu nhận các hợp đồng quảng cáo và đảm nhận những vai diễn nhỏ.

Lý Băng Băng từng bày tỏ tình cảm dành cho em gái: “Tôi có thể chịu khổ một mình nhưng không thể chịu được khi nhìn em gái phải chịu khổ”.

Năm 2000, Lý Tuyết chính thức trở thành quản lý của chị gái. Thời điểm đó, Lý Băng Băng vẫn đang tìm kiếm chỗ đứng trong ngành giải trí, trong khi các đồng nghiệp cùng thời như Chương Tử Di và Châu Tấn đã bắt đầu nổi tiếng.

Nhận thấy tiềm năng của chị gái, Lý Tuyết tập trung tìm kiếm những dự án phù hợp nhằm giúp Lý Băng Băng nâng cao vị thế trong ngành. Cô thuyết phục chị minh tham gia bộ phim Thiên hạ vô tặc của đạo diễn Phùng Tiểu Cương năm 2004 và Vân Thủy Dao năm 2006. Chính những vai diễn này đã góp phần giúp nữ diễn viên được đông đảo khán giả biết đến.

Năm 2009, Lý Băng Băng đạt thêm dấu mốc quan trọng khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã nhờ vai diễn trong bộ phim Phong thanh.

Sau khi chị gái tạo dựng được tên tuổi tại Trung Quốc, Lý Tuyết tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở thị trường quốc tế. Năm 2011, cô khuyến khích Lý Băng Băng tham gia bộ phim hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc - Tuyết hoa và chiếc quạt bí mật. Đây được xem là một trong những bước đi giúp nữ diễn viên Trung Quốc tiến gần hơn đến các dự án của Hollywood.

Sau đó, Lý Băng Băng góp mặt trong nhiều bộ phim quốc tế, gồm Resident Evil: Retribution, Transformers: Age of Extinction và The Meg.

Lý Băng Băng (ở giữa) và Lý Tuyết (bên trái) có mối quan hệ vô cùng thân thiết. (Nguồn: QQ.com)

Không chỉ hỗ trợ chị gái lựa chọn dự án, Lý Tuyết còn trực tiếp tham gia xử lý những tình huống phát sinh trong công việc. Năm 2015, khi Lý Băng Băng đổ bệnh nặng trong quá trình quay phim tại Australia, Lý Tuyết quyết định cho dừng sản xuất để đưa chị gái về nước điều trị. Sự việc diễn ra giữa lúc trên mạng xã hội xuất hiện những đồn đoán về thái độ của Lý Băng Băng tại trường quay.

Bên cạnh việc đồng hành trong sự nghiệp diễn xuất, hai chị em còn đồng sáng lập Hesong Entertainment, Công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý và phát triển nghệ sĩ. Lý Băng Băng nhiều lần ghi nhận những đóng góp của em gái, đồng thời luôn xem Lý Tuyết là người bạn tâm giao.

Dù có mối quan hệ gần gũi, hai chị em cũng không tránh khỏi những bất đồng. Lý Băng Băng từng thừa nhận họ thường tranh luận về công việc, thậm chí có lần không liên lạc với nhau trong ba tháng.

Tuy nhiên, những mâu thuẫn không làm thay đổi sự gắn bó giữa hai người. Từ những ngày đầu gây dựng sự nghiệp đến khi vươn ra thị trường quốc tế, Lý Tuyết vẫn luôn là người cộng sự quan trọng của Lý Băng Băng, góp phần tạo nên hành trình hơn ba thập kỷ của nữ diễn viên.

(theo SCMP)