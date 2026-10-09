Bất chấp RM BTS nhắn nhủ, đám đông vẫn tụ tập làm ồn trước khách sạn ở Peru

BTS có 3 đêm diễn thuộc khuôn khổ world tour ARIRANG tại sân vận động San Marcos ở Lima vào ngày 7, 9 và 10/10 (theo giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên kể từ khi hoạt động, BTS tổ chức concert tại Peru, được ARMY tại quốc gia này ngóng đợi từ lâu. Để chào mừng các chàng trai và fan đến xem concert, chính quyền Peru tổ chức sự kiện "Đại lộ BTS" kéo dài 1 tuần, thắp sáng nhiều địa danh nổi tiếng bằng đèn tím (màu đại diện của nhóm).

Đám đông tập trung trước khách sạn BTS lưu trú. - Nguồn: X @kookyun

Xúc động và phẫn nộ đan xen, ARMY toàn cầu bàng hoàng trước hàng loạt clip ghi lại khung cảnh dòng người vây kín trước khách sạn - nơi BTS lưu trú trong lịch trình tại Peru. Không chỉ gây ảnh hưởng giao thông, tiếng reo hò từ đám đông hiếu kỳ này còn làm phiền đến những vị khách khác và người dân xung quanh.

Bài viết RM hi vọng người hâm mộ tại Lima (Peru) cũng như các thành phố khác mà BTS đến lưu diễn không tập trung trước khách sạn.

Ngày 7/10, trưởng nhóm RM - đại diện BTS đăng một bài viết dài trên Weverse. Anh hiểu rõ sự nồng nhiệt và yêu thương từ fan Peru trong lần đầu tiên BTS đến quốc gia này biểu diễn. Nhưng có một điều đáng buồn không thể giấu, anh bày tỏ:

"Tuy nhiên, việc có nhiều người tập trung suốt cả ngày trước khách sạn nơi chúng tôi lưu trú đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các thành viên và nhân viên. Tiếng ồn lớn vọng cả vào trong phòng khiến chúng mình không thể ngủ ngon. Không chỉ vậy, tình trạng này còn gây phiền toái lớn cho những vị khách khác đang lưu trú tại khách sạn. Chúng mình rất trân trọng tấm lòng nồng nhiệt và sự cuồng nhiệt của các bạn, nhưng nếu không được nghỉ ngơi và ngủ sâu, điều đó có thể ảnh hưởng đến các buổi biểu diễn sắp tới. Vì vậy, tôi mong rằng không chỉ ở Lima mà cả tại những nơi chúng mình sẽ ghé thăm như Chile, Brazil, Argentina, cũng như nhiều quốc gia châu Á sau này, các bạn sẽ không tập trung trước khách sạn nữa. Xin hãy giúp tôi thực hiện điều này. ARMY là những người hâm mộ tuyệt vời nhất thế giới. Mình biết các bạn sẽ thấu hiểu và tin rằng các bạn sẽ không làm như vậy nữa. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ văn minh, trưởng thành mà cả hai bên đều có thể tự hào. Chúng mình sẽ nỗ lực hết sức cho buổi biểu diễn hôm nay. Mình luôn biết ơn và yêu mến các bạn".

Nguồn: X @kookyun

Tuy nhiên, bất chấp lời bày tỏ khẩn thiết và chân thành của RM, vẫn tồn tại lượng lớn đám đông hiếu kỳ tập trung trước khách sạn, gây nên tình trạng mất trật tự.

Nguồn: X @kookyun

Trên X, người hâm mộ giải thích, fan Peru tổ chức một buổi trình diễn drone chào mừng BTS và chúc mừng sinh nhật Jimin (13/10). Sự kiện diễn ra tại trước trung tâm thương mại Larcomar, gần khách sạn BTS lưu trú. Vì vậy, có thể việc tập trung đông để xem trình diễn cũng gián tiếp gây nên hiện trạng ồn ào trước khách sạn.

Buổi diễn drone chào mừng BTS do ARMY tại Peru tổ chức.

Dù vậy, lời giải thích này vẫn khiến ARMY toàn cầu phẫn nộ. Bởi khách sạn nơi BTS nghỉ ngơi cũng thường được chọn là địa điểm các ngôi sao quốc tế lưu trú. Họ cho rằng, đáng lẽ ra, ngay từ đầu, buổi biểu diễn drone cần được tính toán tổ chức ở nơi xa hơn nhằm đảm bảo riêng tư và an toàn cho nghệ sĩ.

Một vài fan phản ánh, họ bắt gặp có người chiếu đèn laser lên cửa kính của các phòng, làm dấy lên lo ngại về an ninh. ARMY từ Peru và nhiều quốc gia cùng chung một lo lắng: "Tôi hiểu họ vui mừng. Nhưng sự phấn khích thái quá này có thể biến lần đầu tiên thành lần cuối cùng BTS đặt chân đến thành phố này", "Nếu ấn tượng đầu tiên đã đầy hỗn loạn và không an toàn thế này thì liệu có nghệ sĩ nào dám trở lại đây biểu diễn nữa không?"...