Céline Dion gặp sự cố đau điếng trên sân khấu

Céline Dion gặp sự cố khi đang biểu diễn tại Paris, Pháp, hôm 7/10. Nữ ca sĩ bất ngờ trượt ngã giữa sân khấu do quần bị vướng vào giày cao gót. Tuy nhiên, cô nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục phần trình diễn và không quên gửi lời cảm ơn đến khán giả. Khoảnh khắc này một lần nữa cho thấy nỗ lực trở lại sân khấu của giọng ca người Canada sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh hiếm gặp.

Theo tạp chí PEOPLE, sự việc xảy ra trong buổi biểu diễn thuộc chuỗi đêm diễn kéo dài năm tuần của Céline Dion tại Plenitude Arena, nằm ở Nanterre, ngoại ô phía tây Paris. Khi đang trình bày ca khúc Dans un autre monde phát hành năm 1998, nữ ca sĩ bất ngờ mất thăng bằng và ngã xuống sàn diễn.

Đoạn video ghi lại sự cố cho thấy chiếc quần của Céline Dion dường như bị vướng vào một bên giày cao gót, khiến cô không thể giữ thăng bằng. Dù tình huống xảy ra khá bất ngờ, nữ ca sĩ nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục biểu diễn. Cô không có dấu hiệu bị thương nghiêm trọng trong những khoảnh khắc được ghi lại.

Sự cố không làm gián đoạn đáng kể chương trình. Sau đó, Céline Dion thay sang một chiếc váy đen và tiếp tục thể hiện ca khúc nổi tiếng Pour que tu m'aimes encore, phát hành năm 1995. Tuy nhiên, nữ ca sĩ thừa nhận mình thoáng quên lời bài hát, đồng thời để khán giả hát cùng.

Trước sự hưởng ứng nhiệt tình của người hâm mộ, Céline Dion không giấu được xúc động. Cô xin lỗi và cảm ơn khán giả vì đã đồng hành với mình trong khoảnh khắc ấy. "Thật may mắn là các bạn đã ở đây. Điều đó khiến trái tim tôi tràn ngập niềm vui. Nó đã chạm đến trái tim tôi sâu sắc", nữ ca sĩ chia sẻ bằng tiếng Pháp.

Phản ứng chân thành của Céline Dion khiến khoảnh khắc gặp sự cố trên sân khấu trở nên đáng nhớ hơn. Thay vì để sự cố ảnh hưởng đến chương trình, cô tiếp tục kết nối với khán giả bằng âm nhạc và sự gần gũi của mình.

Ở tuổi 58, Céline Dion đang trải qua một trong những giai đoạn đặc biệt nhất trong sự nghiệp. Tháng 12/2022, nữ ca sĩ công khai được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng đờ (Stiff Person Syndrome), một rối loạn thần kinh hiếm gặp có thể gây cứng cơ và co thắt cơ không tự chủ, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận động cũng như hoạt động biểu diễn.

Căn bệnh buộc giọng ca My Heart Will Go On phải hạn chế các hoạt động âm nhạc trong nhiều năm. Trong cuộc phỏng vấn với PEOPLE năm 2024, Céline Dion từng thừa nhận cô gặp nhiều khó khăn khi chấp nhận tình trạng sức khỏe của bản thân. "Tôi không muốn dừng lại. Tôi muốn tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Tôi muốn tỏ ra dũng cảm thay vì thông minh. Điều đó là sai lầm", cô chia sẻ.

Sau khi công khai bệnh tình, nữ ca sĩ chỉ xuất hiện trong một số sự kiện âm nhạc đặc biệt. Tháng 7/2024, cô gây xúc động khi trình diễn ca khúc Hymne à l'amour của Édith Piaf tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris. Đến tháng 11 cùng năm, cô tiếp tục góp mặt tại chương trình thời trang 1001 Seasons of Elie Saab ở Riyadh, Saudi Arabia. Dù vậy, những lần xuất hiện này vẫn chưa thể thay thế cảm giác được đứng trên sân khấu trong một buổi hòa nhạc trọn vẹn. Chuỗi đêm diễn tại Paris vì thế mang ý nghĩa đặc biệt đối với cả Céline Dion lẫn những người yêu mến cô.

Buổi biểu diễn ngày 12/9/2026 đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ thực hiện một đêm nhạc trọn vẹn kể từ ngày 8/3/2020. Trước đó, phần còn lại của chuyến lưu diễn Courage đã bị hoãn sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, còn những chương trình được lên lịch lại sau đó tiếp tục bị hủy vì các vấn đề sức khỏe của cô.

Trong đêm diễn mở màn tại Paris, Céline Dion đã bật khóc khi thể hiện ca khúc On ne change pas. Nữ ca sĩ cũng nhắc lại lời hứa trở lại sân khấu và gửi lời tri ân đến những người hâm mộ đã kiên nhẫn chờ đợi cô. "Tôi đã hứa. Tôi đã hứa sẽ trở lại, sẽ trở lại sân khấu. Và đây tôi đang hát cho các bạn và hát cho chính mình, hát về cuộc sống!", cô nói với khán giả.

Céline Dion đồng thời khẳng định tình yêu thương và sự ủng hộ của người hâm mộ là nguồn động viên quan trọng giúp cô vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Trước khi bắt đầu chuỗi đêm diễn tại Paris, Céline Dion từng chia sẻ rằng cô mong muốn dùng các buổi biểu diễn để thể hiện tình cảm dành cho khán giả. Sau nhiều năm phải tạm dừng hoạt động, nữ ca sĩ muốn mang đến cho người hâm mộ một món quà, đồng thời cho họ biết cô nhớ họ đến nhường nào.

Trong tuyên bố trên trang web cá nhân khi thông báo trở lại sân khấu, cô cũng bày tỏ lòng biết ơn trước những lời cầu nguyện, sự tử tế và tình yêu thương mà công chúng dành cho mình trong những năm qua.

Với Céline Dion, việc trở lại biểu diễn không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp mà còn là cơ hội nối lại mối liên kết đặc biệt với khán giả. Bởi vậy, ngay cả những khoảnh khắc không hoàn hảo như sự cố trượt ngã hôm 7/10 cũng không làm lu mờ ý nghĩa của hành trình này.

Sau buổi diễn thứ ba trong chuỗi chương trình, hôm 18/9, nữ ca sĩ từng khiến người hâm mộ thích thú khi hát và nhảy chân trần trên nóc một chiếc ô tô bên ngoài khách sạn ở Paris, trước khi gửi lời chào tạm biệt bằng cử chỉ tạo hình trái tim.

Những hình ảnh ấy cho thấy Céline Dion đang từng bước tận hưởng lại niềm vui biểu diễn sau quãng thời gian dài đối mặt với bệnh tật. Dù hành trình phía trước vẫn có thể xuất hiện những trở ngại, sự trở lại của cô vẫn là một dấu mốc đáng chú ý đối với làng nhạc quốc tế.

Theo kế hoạch được công bố trong bài viết, Céline Dion dự kiến tiếp tục có một chuỗi đêm diễn khác tại Paris vào tháng 5/2027. Với nữ ca sĩ và người hâm mộ, đó sẽ là cơ hội để tiếp tục viết nên câu chuyện trở lại sân khấu sau những năm tháng nhiều thử thách.