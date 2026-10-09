BTS thêm 'bá khí' trong thiết kế biểu diễn độc quyền bởi nhà mốt Việt Nam

BST khởi động chặng Nam Mỹ của world tour ARIRANG tại thành phố Bogotá, Colombia vào hai đêm 2-3/10. Trong đó, chủ đề về trang phục biểu diễn mới của 7 nam idol gây sốt. Nhà mốt Việt - LJIN đứng sau các thiết kế lạ mắt, nhận về nhiều phản hồi tích cực từ fan quốc tế.

Hiệu ứng từ loạt trang phục đầu tiên còn chưa hạ nhiệt, trong điểm dừng chân tiếp theo tại thủ đô Lima, Peru, BTS tiếp tục giới thiệu loạt tạo hình sân khấu mới. Đây tiếp tục là thiết kế "đặt hàng" độc quyền của ê-kíp BTS với nhà mốt LJIN. Màn hợp tác tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của thương hiệu Việt - LJIN chỉ sau 2 tháng "tái khởi động".

Ở set trang phục đầu tiên, các thiết kế gây ấn tượng nhờ hiệu ứng bề mặt gợi liên tưởng đến những vết cháy loang. Sang tới bộ thứ hai, các sáng tạo chuyển sang ngôn ngữ thị giác gai góc hơn. Họa tiết crackle (vân nứt), chất liệu lông và da cùng những lớp vải rách, rủ nhiều tầng tạo nên diện mạo bụi bặm, phá cách cho 7 nam idol. Founder Nguyễn Trọng Lâm mô tả tinh thần bộ trang phục thứ hai bằng 3 tính từ “experimental” (thử nghiệm), “độc bản” và “gai góc”. Điểm nhấn xuất hiện xuyên suốt, liên kết 7 thiết kế là họa tiết crack (hiệu ứng rạn nứt). Theo chia sẻ của thương hiệu, những đường vân nứt được tạo tác thủ công, trực tiếp trên bề mặt vải, phân bổ ngẫu hứng.

Đại diện thương hiệu cũng tiết lộ rằng để tạo ra hiệu ứng này, chất liệu phải trải qua nhiều công đoạn, từ sấy, giặt, sấy lại đến vẽ họa tiết nứt. Sau đó, trang phục tiếp tục được xử lý rách, tạo sờn và loang màu bằng phương pháp thủ công. Mỗi công đoạn góp phần tạo nên bề mặt không đồng đều, mang dấu ấn độc bản cho từng mẫu thiết kế. "Chúng tôi dành rất nhiều thời gian cho phần xử lý chất liệu, bởi đây cũng là một trong những yếu tố quyết định của set trang phục" - founder LJIN nói.

Đội ngũ thiết kế cũng tính toán kỹ độ dài, mật độ và hướng rủ của các lớp vải. Những chi tiết này không chỉ tạo chiều sâu cho trang phục mà còn giúp hình khối thay đổi theo chuyển động của nghệ sĩ dưới ánh sáng sân khấu.

"Mỗi chi tiết đều phải được tính toán để khi cơ thể chuyển động, chất liệu có thể phản ứng theo vũ đạo, tạo ra sự thay đổi liên tục về hình khối và texture (bề mặt, kết cấu) dưới ánh sáng sân khấu. Những lớp vải rách và rủ nhiều tầng vì thế tạo nên hiệu ứng chuyển động mạnh, giúp silhouette (hình dáng) trở nên sống động và dễ nhận diện hơn từ khoảng cách xa" - founder LJIN cho biết.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, anh Trọng Lâm cho biết LJIN nhận được lời mời hợp tác cùng BTS vào thời điểm đội ngũ đang chuẩn bị cho một cột mốc quan trọng khác - khai trương cửa hàng LSOUL (dòng thời trang nữ) đầu tiên tại Singapore.

"Cơ hội đến khá bất ngờ, không chỉ riêng tôi mà với toàn bộ đội ngũ. Nhưng ngay sau đó, tất cả đều chuyển sang trạng thái tập trung cao độ. Chúng tôi hiểu đây không chỉ là một lời mời, mà còn là một tín hiệu rất đáng mừng cho hành trình đưa những giá trị và câu chuyện của thương hiệu Việt đến gần hơn với thế giới." - nam founder tâm sự.