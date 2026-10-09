ISAAC 'gấp đôi nuông chiều' phái nữ với MV đậm chất POV quay tại Đài Loan

Được khán giả và người hâm mộ yêu mến gọi là “Sứ giả hạnh phúc”, ISAAC tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực qua Gấp Đôi Nuông Chiều. Ca khúc mang màu sắc Pop/Ballad-Pop, pha trộn Dance-Pop và một chút R&B nhẹ nhàng, với giai điệu bắt tai cùng ca từ ngọt ngào. Nội dung bài hát xoay quanh chàng trai dành tình yêu vô điều kiện, luôn muốn yêu thương, trân trọng và nuông chiều cô gái mình yêu. Đây cũng là tinh thần mà ISAAC và ê-kíp muốn gửi gắm đến phái đẹp qua món quà âm nhạc dịp 20/10.

Ca khúc do nhạc sĩ Ân Nhi chắp bút, người từng ghi dấu ấn với những ca khúc như Mặt Mộc và Viên Đá Nhỏ. Sự kết hợp giữa giai điệu lãng mạn của Ân Nhi và chất giọng trầm ấm đặc trưng của ISAAC góp phần tạo nên màu sắc ngọt ngào cho sản phẩm.

Một trong những điểm nhấn của MV là ý tưởng POV (góc nhìn thứ nhất), đưa người xem vào trải nghiệm như đang trực tiếp hẹn hò cùng ISAAC. Từ những khoảnh khắc tại khu vui chơi đến các buổi dạo biển hay ghé quán ăn, nhân vật nữ đồng hành cùng nam ca sĩ đều được giấu mặt. Cách thể hiện này không chỉ tạo cảm giác gần gũi mà còn mở ra không gian để khán giả nữ tự hình dung mình là nhân vật chính, đón nhận những cử chỉ quan tâm và sự ngọt ngào từ “Sứ giả hạnh phúc”.

Toàn bộ MV được ghi hình tại Đài Loan, đưa khán giả khám phá những khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, bờ biển ngập nắng, khu vui chơi sôi động cùng các quán ăn mang nét văn hóa địa phương. Trong vai trò Đại sứ Du lịch Đài Loan tại Việt Nam, ISAAC góp phần giới thiệu hình ảnh điểm đến qua những thước phim mang màu sắc lãng mạn, kết hợp trải nghiệm hẹn hò và khám phá du lịch.

Với Gấp Đôi Nuông Chiều, ISAAC mang đến một sản phẩm âm nhạc nhẹ nhàng, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự yêu thương và trân trọng dành cho phụ nữ. Thay vì xây dựng một nữ chính cụ thể, MV để mỗi khán giả tự bước vào câu chuyện, biến những khoảnh khắc ngọt ngào trên màn ảnh thành trải nghiệm của riêng mình.