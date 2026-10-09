Bản làm lại 'Hoàn Châu Cách Cách' bị chê dữ dội

Theo China Times, tác phẩm kinh điển Hoàn Châu Cách Cách của cố nhà văn Quỳnh Dao gần đây được chuyển thể thành phiên bản phim ngắn chiếu mạng mạng, với sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ đang được quan tâm như Hồ Liên Hinh và La Nhất Châu.

Bộ phim remake (làm lại) có nhiều sáng tạo và lồng ghép một số yếu tố đang thịnh hành những năm gần đây như “xuyên thư” hay “nhiệm vụ hệ thống”. Tuy nhiên, phim vấp phải nhiều tranh cãi về khâu tuyển diễn viên và tạo hình nhân vật. Đặc biệt, tạo hình của diễn viên đóng vai Nhĩ Khang đang bị dân mạng chê bai dữ dội.

Theo thông tin được công bố, Nhĩ Khang trong phiên bản mới do nam diễn viên Viên Tử Minh thủ vai. Trong phim, lớp phấn nền trắng bệch, dày cộp kết hợp với đường kẻ mắt khói đậm khiến diện mạo nhân vật có phần bóng bẩy, nữ tính thái quá. Nhiều người cho rằng tạo hình này hoàn toàn không thể hiện được khí chất văn võ song toàn của một thị vệ thân cận hoàng đế.

Tạo hình của một số nhân vật trong phim. Ảnh: Weibo.

Mặt khác, dáng người và hành động của nhân vật lại khá cứng nhắc, thiếu tự nhiên, khiến Nhĩ Khang phiên bản remake bị dân mạng mỉa mai là "cương thi thời Thanh đi nhầm phim trường". Nhân vật hiện trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội và các diễn đàn phim. Thậm chí, cụm từ khóa "Nhĩ Khang trong phim Hoàn Châu mới" còn lọt top tìm kiếm nhiều trên Weibo.

Theo nguồn tin, dù lượng thảo luận về phim đạt đỉnh với hơn 69 triệu lượt thảo luận trên Weibo ngay trong ngày phát sóng, phản ứng của khán giả lại phân cực rõ rệt. Một bộ phận cho rằng những yếu tố như "xuyên sách", "làm nhiệm vụ hệ thống" phù hợp với dạng phim giải trí có tiết tấu nhanh, giúp người xem thư giãn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ trích ê-kíp làm phim cẩu thả, tùy tiện thay đổi nguyên tác và phá hỏng ký ức tuổi thơ.

Làn sóng chê bai Hoàn Châu Cách Cách bản mới cũng kéo theo việc nhiều khán giả hoài niệm phiên bản gốc. Không ít người tìm xem lại bộ phim ra mắt năm 1998. Hình tượng Nhĩ Khang đầu tiên do Châu Kiệt thể hiện nhận được khen ngợi với vẻ ngoài nam tính, cứng cỏi và diễn xuất thuyết phục.