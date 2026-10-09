'Nền công nghiệp' WAGs ở F1

Tại một buổi đối thoại kín ở Marina Bay Sands (Singapore) ngày 6/10, golfer Lily Muni He (27 tuổi) nhận hàng loạt câu hỏi từ khoảng 80 khán giả về golf, thời trang và bạn trai nổi tiếng - tay đua Alex Albon.

He hiện xếp hạng 431 thế giới ở môn golf nữ, đồng thời là một trong những gương mặt nổi bật nhất của dàn ​​hậu phương trên đường đua F1 (Công thức 1). Cô bắt đầu chơi golf năm 5 tuổi, vượt qua vòng loại US Open khi 15 tuổi, chuyển sang chuyên nghiệp ở tuổi 19 và gia nhập LPGA Tour một năm sau đó.

Nếu một số quan tâm đến kỹ thuật đánh golf, các cô gái trẻ lại thường chú ý nhiều đến phong cách thời trang của He. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy sức hút của WAGs F1 đang vượt ra ngoài phạm vi thể thao.

Khi các tay đua bước vào đường đua Marina Bay tại Singapore Grand Prix, sự chú ý không chỉ dành cho những người đàn ông phía sau vô lăng. Ở khu vực khán giả, những người vợ và bạn gái của họ cũng trở thành tâm điểm, theo Straits Times.

Lily Muni He thu hút sự quan tâm nhờ cả chuyện tình với bạn trai tay đua F1 và sự nghiệp golf. Ảnh: @lilymhe.

WAGs F1 ngày càng được chú ý

Thuật ngữ WAGs (viết tắt của “Wives and Girlfriends”) xuất hiện trên báo chí Anh từ đầu những năm 2000, ban đầu dùng để mô tả vợ và bạn gái của các cầu thủ bóng đá nước này, gắn với hình ảnh mua sắm và tiệc tùng xa hoa. Victoria Beckham, cựu thành viên Spice Girls và vợ David Beckham, là một trong những cái tên nổi bật nhất.

Theo tiến sĩ Soh Kai Ruo, giảng viên ngành Truyền thông tại Đại học Quốc gia Singapore, thuật ngữ mang tính định kiến này hiện được sử dụng với sắc thái vui nhộn hơn. Khái niệm WAGs cũng không còn giới hạn ở bóng đá mà mở rộng sang bóng rổ Mỹ, quần vợt và F1.

Sức hút của WAGs F1 tăng mạnh cùng thành công của loạt phim tài liệu Formula 1: Drive To Survive trên Netflix. Khi ngày càng nhiều khán giả trẻ quan tâm đến môn thể thao tốc độ, bạn gái và vợ các tay đua cũng trở thành những nhân vật có khả năng tạo xu hướng.

Lily Muni He là một ví dụ. Cô bắt đầu hẹn hò Alex Albon từ năm 2019. Sau khi gắn bó với tay đua này, lượng người theo dõi Instagram của He tăng hơn 6 lần, lên gần 1,6 triệu.

Cô cũng nhanh chóng bước vào thế giới thời trang, hợp tác với nhà kim hoàn David Yurman, thương hiệu Calvin Klein, đồng thời xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Hong Kong. He đặc biệt yêu thích những thiết kế Prada và Miu Miu mang phong cách thể thao thập niên 1990-2000.

Alexandra Leclerc sở hữu lượng theo dõi lớn, được biết đến nhờ mối quan hệ với tay đua F1 Charles Leclerc. Ảnh: @alexandramalenaleclerc.

Sự kết hợp giữa thể thao và thời trang cũng giúp các thương hiệu chú ý hơn đến WAGs. Trong Singapore Grand Prix 2025, thương hiệu giày và phụ kiện Charles & Keith đưa sản phẩm đến cho 4 WAGs. Năm nay, thương hiệu đồng tổ chức một buổi trò chuyện riêng về kiến thức tài chính với Carmen Montero Mundt, hôn thê của tay đua Mercedes George Russell.

Theo Charles & Keith, phụ nữ Gen Z là nhóm khán giả tăng trưởng nhanh của môn thể thao tốc độ. WAGs giúp thương hiệu tiếp cận cộng đồng người hâm mộ thể thao bên ngoài những kênh tiếp thị thời trang truyền thống.

Aaron Kok, biên tập viên thời trang của Harper’s Bazaar Singapore, cho rằng đây chính là điểm khiến WAGs trở nên hấp dẫn với các nhãn hàng. Ngay cả những người không đọc tạp chí thời trang vẫn có thể bắt gặp họ trên TikTok nếu theo dõi bóng đá, F1 hay bóng rổ.

“WAGs là phần mở rộng của hệ sinh thái đó”, Kok nói, đề cập đến xu hướng các vận động viên ngày càng được nhìn nhận như những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang.

Tuy nhiên, sức hút này cũng đi kèm nghịch lý. Theo Soh, khi WAGs chỉ được nhìn nhận thông qua chồng hoặc bạn trai, sự nghiệp riêng của họ dễ bị đẩy ra phía sau. Mặt khác, những phụ nữ này cũng tận dụng một sân chơi vốn do nam giới thống trị để xây dựng nền tảng sáng tạo và thương hiệu cá nhân.

5 WAGs nổi bật trên đường đua F1

Bên cạnh Lily Muni He, nhiều gương mặt WAGs nổi bật khác trên đường đua F1 cũng được ghi nhận. Alexandra Leclerc, vợ của tay đua Ferrari Charles Leclerc, là một trong số đó. Người phụ nữ 25 tuổi mang 2 dòng máu Pháp và Mexico, hiện sống tại Monaco.

Cô sở hữu khoảng 5,6 triệu người theo dõi trên Instagram và 2,7 triệu trên TikTok. Phong cách xuất hiện tại khu vực khán giả trên đường đua F1 của Alexandra được theo dõi sát sao. Tại Singapore Grand Prix 2025, cô mặc váy Roberto Cavalli Xuân/Hè 2003, kết hợp túi Judith Leiber hình rồng và giày Christian Louboutin.

Kim Kardashian là một trong những WAGs F1 được chú ý nhất. Ảnh: F1.

Alexandra từng học lịch sử nghệ thuật tại L’Ecole du Louvre ở Paris, đồng thời làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung. Năm 2025, cô thành lập The Corazones Unidos Fund nhằm hỗ trợ các nữ nghệ sĩ và trẻ em Mexico thông qua giáo dục, âm nhạc và nghệ thuật.

Trong khi đó, Rebecca Donaldson (31 tuổi), người mẫu và doanh nhân Scotland, là bạn gái của tay đua Williams Carlos Sainz. Hai người hẹn hò từ năm 2023.

Donaldson bắt đầu sự nghiệp người mẫu sau khi giành giải ở cuộc thi Face of 2011. Cô từng xuất hiện trên Vogue Ukraine và Marie Claire Mexico, đồng thời thành lập thương hiệu đồ thể thao Muse vào năm 2020. Tuy nhiên, trang Instagram của thương hiệu hiện không còn hoạt động.

Carmen Montero Mundt (28 tuổi), hôn thê của George Russell, cũng là gương mặt nổi bật trong dàn WAGs F1. Cô gái Tây Ban Nha từng làm trong lĩnh vực quan hệ nhà đầu tư, hiện hoạt động như một influencer thời trang và sáng lập thương hiệu chăm sóc da Barriers.

Mundt tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh và tài chính tại Đại học Westminster năm 2021, đồng thời có bằng về phân bổ tài sản và quản trị rủi ro của Đại học Geneva. Cô từng nói việc cha phá sản khi còn nhỏ khiến bản thân quan tâm đến tài chính và quyết tâm học hỏi để không lặp lại hoàn cảnh đó.

Cuối cùng, Kim Kardashian (45 tuổi) là trường hợp đặc biệt trong nhóm WAGs F1. Ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ, doanh nhân và nhà sáng lập thương hiệu Skims, xác nhận hẹn hò tay đua Ferrari Lewis Hamilton vào tháng 6, sau lần đầu xuất hiện công khai với nhau hồi tháng 2.

Kardashian nổi tiếng từ chương trình Keeping Up with the Kardashians ra mắt năm 2007. Sau cuộc hôn nhân với rapper Ye, cô ngày càng bước sâu vào lĩnh vực thời trang và kinh doanh.

Năm 2019, Kardashian thành lập Skims. Từ một thương hiệu đồ định hình, công ty mở rộng thành doanh nghiệp phong cách sống và tiến vào mảng đồ thể thao thông qua hợp tác với Nike. Theo Business of Fashion, Skims được định giá 5 tỷ USD vào tháng 11/2025.

Từ sân golf, sàn diễn thời trang đến hàng ghế khán giả F1, WAGs dần trở thành một phần rõ nét của văn hóa thể thao hiện đại. Họ không trực tiếp điều khiển những chiếc xe trên đường đua, nhưng góp phần định hình cách công chúng nhìn nhận về giải đua bên cạnh những vòng chạy tốc độ.