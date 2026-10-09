Phim 'Căn nhà không mái che' không chỉ là chuyện 'rổ rá cạp lại'

Chuyện "con anh, con tôi" dưới một mái nhà

Huyền Lizzie vào vai người phụ nữ từng bị chồng bạo hành trong quá khứ, sau đó một mình nuôi hai con nhỏ trong hoàn cảnh cuộc sống nhiều khó khăn

Lấy bối cảnh vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010, "Căn nhà không mái che" xoay quanh câu chuyện về Hạnh (Huyền Lizzie đóng) và và Toản (Duy Hưng đóng) - một bên là người phụ nữ một mình nuôi 2 con và một bên là người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe, "gà trống" nuôi hai con thơ. Cả hai đến với nhau sau những biến cố riêng và cùng mong muốn tìm kiếm một điểm tựa trong cuộc sống.

Tuy nhiên quyết định xây dựng gia đình mới không đồng nghĩa mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng khi những người trưởng thành phải đối diện với quá khứ và nỗi lo của chính mình, trong khi những đứa trẻ chưa sẵn sàng đón nhận sự xuất hiện của các thành viên mới. Sự khác biệt về tính cách, thói quen và cách nhìn nhận khiến cuộc sống chung nảy sinh không ít va chạm.

Điểm đáng chú ý là phim không chỉ đặt câu hỏi liệu Hạnh và Toản có thể xây dựng một mối quan hệ bền vững hay không, mà còn quan tâm đến cách họ giúp các con thích nghi với hoàn cảnh mới. Bởi lẽ tình thân không tự nhiên hình thành chỉ vì những người xa lạ sống dưới cùng một mái nhà mà cần có thời gian, sự nhường nhịn và khả năng thấu hiểu những tổn thương phía sau những phản ứng bắt nguồn từ cảm xúc.

Bên cạnh câu chuyện gia đình, những thước phim còn dành không gian khắc họa các mối quan hệ bạn bè chốn học đường, qua đó mở rộng những vấn đề về tình bạn, sự trưởng thành và cách giới trẻ đối diện với sự xáo trộn trong cuộc sống. Vì vậy mạch phim có sự đan xen thay vì chỉ tập trung vào chuyện tình cảm của hai nhân vật chính.

Tạo hình của Huyền Lizzie bị "chê" vẫn..."xinh quá"

Tạo hình mộc mạc của Huyền Lizzie khi hóa thân vào nhân vật Hạnh trong phim

Đảm nhận vai Hạnh trên phim, Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) chia sẻ, vai diễn này có xuất thân và đời sống khác với những hình tượng "sang chảnh" hiện đại, thành đạt mà cô từng thể hiện. Bởi người mẹ trong bộ phim này gắn với công việc đồng áng, buôn bán và những lo toan thường nhật để nuôi con. Sự khác biệt này đòi hỏi cô phải điều chỉnh về cả tạo hình lẫn cách thể hiện nhân vật.

Tiết lộ về tạo hình của nhân vật do mình thể hiện trong "Căn nhà không mái che", Huyền Lizzie kể, trong quá trình chuẩn bị, đạo diễn Bùi Tiến Huy nhận xét cô sau khi hóa trang vẫn "quá xinh" so với hình dung về nhân vật Hạnh. Êkíp sau đó lựa chọn chi tiết vẽ thêm vết bớt trên mặt cô để tạo dấu ấn ngoại hình xuyên suốt bộ phim. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng tạo hình chỉ là bước đầu, điều quan trọng hơn vẫn là cách làm sao thể hiện thành công một người phụ nữ lam lũ, có những tổn thương riêng nhưng vẫn phải mạnh mẽ vì các con.

Lần đầu tiên Huyền Lizzie và Duy Hưng diễn xuất chung trên màn ảnh nhỏ

Phim cũng đánh dấu lần đầu tiên Huyền Lizzie diễn xuất chung với Duy Hưng trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên nói vui có lẽ cô đã "manifest" thành công bởi trước đó từng ước sẽ có dịp đóng chung với nam diễn viên đàn anh có lối diễn đa sắc màu này. Huyền Lizzie nói thêm, cô đánh giá cao lối diễn tự nhiên, gần với đời sống của bạn diễn và cho biết điều đó tạo ra áp lực nhất định cho mình. Khi đứng cạnh một diễn viên có cách thể hiện giản dị, không phô trương như Duy Hưng, cô đã phải tìm được nhịp diễn phù hợp để nhân vật không trở nên gượng ép.

Xuyên suốt mạch phim, việc Hạnh và Toản lựa chọn gắn bó với nhau không chỉ liên quan đến hạnh phúc cá nhân mà còn kéo theo trách nhiệm với những đứa trẻ. Đây cũng là điểm khiến mối quan hệ của họ khác với mô-típ tình yêu đơn thuần bởi để trở thành một gia đình, cả hai còn phải học cách dung hòa những khác biệt giữa các thành viên.

Sự kết hợp giữa diễn viên nhiều thế hệ

Diễn xuất của dàn diễn viên nhỏ tuổi được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm nhấn cho bộ phim

Phim do hai đạo diễn Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương dàn dựng. Với bối cảnh vùng trung du Bắc Bộ, êkíp đã xây dựng không gian gồm: đồi chè, khu chợ quê, ngôi nhà ba gian, bếp củi...và những sinh hoạt đời thường. Những chi tiết này không chỉ tạo diện mạo cho phim mà còn gắn với công việc mưu sinh, điều kiện sống và tính cách của các nhân vật. Đáng chú ý, phim có sự tham gia của dàn diễn viên nhỏ tuổi như: Minh Xíu, Cao Phú Quý và Khánh An. Các gương mặt trẻ đảm nhận tuyến vai diễn có tâm lý phức tạp, góp phần thể hiện những xáo trộn của trẻ em khi gia đình có thêm thành viên mới.

Theo đạo diễn Bùi Tiến Huy, diễn viên nhỏ tuổi hiện nay có nhiều cơ hội tiếp xúc với diễn xuất, được rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm hơn trước. Tuy vậy, thách thức của êkíp vẫn là khai thác tốt kịch bản và khả năng của từng diễn viên để tạo nên một bộ phim hấp dẫn. Các diễn viên "nhí" đồng thời phải cân bằng giữa việc học và lịch quay, đòi hỏi sự phối hợp phù hợp trong quá trình sản xuất.

Phim có nhiều phân cảnh hứa hẹn lấy nước mắt người xem

Sự kết hợp giữa các diễn viên giàu kinh nghiệm như: NSND Lan Hương, Doãn Quốc Đam, Vĩnh Xương, Thu Hà Ceri...cùng dàn diễn viên "nhí" góp phần tạo nên nhiều sắc thái cho câu chuyện. Trong đó, các vai diễn trẻ đòi hỏi khả năng thể hiện tâm lý tự nhiên, đồng thời phối hợp ăn ý với bạn diễn để khắc họa những thay đổi trong quan hệ gia đình.

Ở góc độ này, "Căn nhà không mái che" không chỉ kể chuyện hai người trưởng thành tìm thấy nhau sau biến cố riêng. Bộ phim còn đặt ra vấn đề về cách một gia đình mới được hình thành và những điều cần có để các thành viên thực sự trở thành chỗ dựa của nhau. Sự gắn bó không đến từ một quyết định duy nhất, mà được tạo nên qua những va chạm, nhường nhịn và thay đổi trong đời sống hàng ngày.

Phim phát sóng lúc 20h các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hàng tuần trên VTV3 trong tháng 10-2026.