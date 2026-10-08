Steven Spielberg trở lại với Transformers 8

Steven Spielberg sẽ trở lại với thương hiệu Transformers trong dự án điện ảnh người đóng thứ tám, tiếp tục đồng hành cùng nhà sản xuất Lorenzo di Bonaventura và Hasbro. Đáng chú ý, Michael Bay đang trong quá trình đàm phán để có thể trở lại vị trí đạo diễn, mở ra khả năng tái hợp của bộ đôi từng góp phần định hình loạt phim bom tấn này.

Theo kế hoạch hiện tại, Spielberg sẽ tham gia vào toàn bộ quá trình sáng tạo của phần phim mới, đồng thời giữ vai trò nhà sản xuất điều hành. Paramount đang phát triển tác phẩm nhằm tiếp tục mở rộng vũ trụ Transformers, thương hiệu được xây dựng dựa trên dòng đồ chơi nổi tiếng của Hasbro.

Steven Spielberg trở lại tham gia phát triển phần phim Transformers thứ tám. Ảnh: NSX

Nếu đạt thỏa thuận, Michael Bay sẽ có cơ hội trở lại với loạt phim mà ông từng gắn bó sâu sắc. Đạo diễn đã thực hiện năm phần đầu tiên gồm Transformers (2007), Transformers: Revenge of the Fallen (2009), Transformers: Dark of the Moon (2011), Transformers: Age of Extinction (2014) và Transformers: The Last Knight (2017).

Phong cách của Michael Bay từng trở thành một phần đặc trưng của loạt phim với những màn hành động quy mô lớn, các trận chiến giữa những robot khổng lồ và cách dàn dựng thiên về yếu tố thị giác. Năm phần phim do ông thực hiện cũng góp phần đưa Transformers trở thành một trong những thương hiệu bom tấn có sức ảnh hưởng lớn tại phòng vé quốc tế.

Sau thời kỳ của Michael Bay, Travis Knight đảm nhận vai trò đạo diễn Bumblebee năm 2018. Tác phẩm lấy bối cảnh thập niên 1980 và được xây dựng như phần tiền truyện, mang đến cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn so với loạt phim trước đó.

Hiện nội dung cụ thể của Transformers 8 vẫn chưa được tiết lộ. Kịch bản lấy bối cảnh thời hiện đại do Jason Fuchs chấp bút. Lorenzo di Bonaventura tham gia phát triển dự án, trong khi Spielberg được cho là đã đọc và đưa ra ý kiến đối với kịch bản.

Một thông tin đáng chú ý khác là Shia LaBeouf nhiều khả năng sẽ không trở lại trong phần phim thứ tám. Nam diễn viên từng đảm nhận vai Sam Witwicky, nhân vật trung tâm của ba phần đầu, một thiếu niên tình cờ phát hiện chiếc xe của mình thực chất là một robot biến hình. Sự vắng mặt của Shia LaBeouf cũng cho thấy phần phim mới nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở ra một tuyến nhân vật khác thay vì quay lại với câu chuyện quen thuộc của Sam Witwicky. Hiện Paramount chưa công bố dàn diễn viên cũng như các nhân vật sẽ xuất hiện trong dự án.

Steven Spielberg từng giữ vai trò sáng tạo trong hai phần Transformers đầu tiên và tiếp tục có ảnh hưởng nhất định đến thương hiệu trong giai đoạn đầu. Hai bộ phim này góp phần đặt nền móng cho loạt phim điện ảnh người đóng và đưa Transformers trở thành thương hiệu toàn cầu.

Tính đến nay, thương hiệu Transformers đã mang về hơn 5,4 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu, đồng thời giúp dòng đồ chơi của Hasbro tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế.

Việc Spielberg trở lại với vai trò sáng tạo vì thế được xem là một bước đi đáng chú ý của Paramount trong quá trình mở rộng thương hiệu. Nếu Michael Bay cũng chính thức ngồi vào ghế đạo diễn, phần phim thứ tám sẽ sở hữu sự kết hợp giữa hai cái tên từng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của Transformers. Dự án do Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, Don Murphy, Tom DeSanto và Hasbro đảm nhận vai trò sản xuất. Hiện Paramount chưa công bố thời điểm khởi quay hay lịch phát hành chính thức của Transformers 8.