Bức tranh sáng của thị trường sách thế giới nửa năm 2026

Hình ảnh tại hội sách Frankfurt 2026. Ảnh: Buchmesse.

Theo Publishers Weekly, 10 trong số 18 thị trường sách thế giới được nền tảng dữ liệu NielsenIQ theo dõi đã ghi nhận mức tăng trưởng về số lượng tác phẩm bán ra trong nửa đầu năm 2026.

Mức tăng trưởng ấn tượng nhất được ghi nhận tại Brazil (10,5%), Ấn Độ (8,3%), New Zealand (5,5%) và Mexico (4,7%). Doanh số sách cũng tăng nhẹ tại Ireland (2,8%), Nam Phi (2,7%), Tây Ban Nha (2,4%), Australia (0,9%) và Bồ Đào Nha (0,3%).

9 thị trường ghi nhận doanh số bán sách tăng trưởng ấn tượng nhất trong nửa đầu năm 2026. Nguồn dữ liệu: Publishers Weekly.

Ở chiều ngược lại, thị trường tại Ba Lan ghi nhận ​​sự sụt giảm mạnh (11,3%), theo sau đó là Pháp, thị trường sách lớn nhất trong số các khu vực được NielsenIQ theo dõi, sụt giảm 6,2%. Các khu vực khác ghi nhận sự sụt giảm nhẹ hơn, bao gồm khu vực Flanders (vùng nói tiếng Hà Lan ở nước Bỉ) (giảm 1,8%), Wallonia (khu vực nói tiếng Pháp tại Bỉ) (giảm 4,9%), Hà Lan (giảm 0,8%) và Romandy (khu vực nói tiếng Pháp tại Thụy Sĩ) (giảm 3,3%).

Riêng Colombia là một trường hợp đặc biệt. Đây là nơi duy nhất trong nhóm khảo sát có số lượng sách bán ra giảm (1,5%) nhưng giá trị thu về lại tăng, do giá sách tại nước này tăng tới 8,4%. Ngoài Colombia, giá sách cũng tăng 7,9% tại Ấn Độ và 4,7% tại Australia.

Trong khi mỗi địa điểm khảo sát đều có nét riêng biệt, chịu ảnh hưởng bởi các đặc điểm văn hóa, thương mại và ngôn ngữ, vẫn có một số xu hướng nhất quán trên khắp khu vực.

Sách hư cấu tăng trưởng ấn tượng

Trong 3 nhóm thể loại chính, dòng sách hư cấu dành cho người trưởng thành đạt doanh số cao nhất tại 14/18 thị trường, tiếp nối đà tăng trưởng suốt 4 năm qua. Có một số tiểu thể loại đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính như trinh thám, giật gân và phiêu lưu.

Tại nhiều nơi, thể loại trinh thám luôn có sức hút mạnh mẽ với nhiều cái tên lớn như Freida McFadden, loạt sách The Housemaid hay loạt truyện về nhân vật Robert Langdon của Dan Brown.

Bộ truyện của Yarros tại hiệu sách Waterstones, Liverpool, Anh. Ảnh: Minh Hoa.

Khoa học viễn tưởng và giả tưởng (sci-fi & fantasy) cũng là nhóm đáng chú ý nhờ sự tăng trưởng vượt bậc trong những năm gần đây.

Từ một phân khúc tương đối hẹp, thể loại này đã phát triển mạnh mẽ, ghi nhận mức tăng trưởng hai con số và trở thành một trong những nhóm sách quan trọng nhất về mặt thương mại ở hầu hết thị trường.

Tiếp đó, sự phổ biến của dòng tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng (romantasy), với những tên tuổi hàng đầu như Rebecca Yarros và Sarah J. Maas, đang tiếp tục thu hút độc giả.

Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất về mặt tăng trưởng trong năm 2026, tính đến hiện tại, chính là sự bùng nổ mạnh mẽ của dòng tiểu thuyết đồ họa (graphic novel). Doanh số của tiểu thuyết đồ họa tăng ở hầu hết khu vực được khảo sát, ngoại trừ Pháp và vùng nói tiếng Pháp tại Bỉ.

Tín hiệu ảm đạm của thể loại phi hư cấu

Dòng sách phi hư cấu ghi nhận sự sụt giảm ở 15/18 nơi được khảo sát, trừ ba nước: Ấn Độ, Hà Lan và New Zealand. Ấn Độ là trường hợp đặc biệt khi sách phi hư cấu chiếm khoảng 50% thị trường sách in của Ấn Độ. Con số này tăng lên 61% khi tính cả sách giáo khoa.

Trong thể loại này, dòng sách phát triển bản thân, với những cuốn sách bán chạy toàn cầu như Atomic Habits (Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ) của James Clear hay The Let Them Theory (Thuyết mặc kệ họ) của Mel Robbins, đã ghi nhận khả năng vượt qua ranh giới quốc gia và văn hóa để đạt được thành công. Tuy nhiên, dòng sách này dường như đang mất đà trong nửa đầu năm 2026, với mức sụt giảm đáng kể.

Các tác phẩm tôn giáo ghi nhận tín hiệu bán ra tích cực. Ảnh: Reuters.

Ngược lại, sách tôn giáo lại trở nên nổi bật hơn khi doanh số bán ra ở mọi thị trường nói tiếng Anh (ngoại trừ Ấn Độ, nơi có ngành xuất bản tiếng Anh phát triển mạnh) đều ghi nhận sự tăng trưởng. Tại 5 thị trường, tăng trưởng về số lượng sách tôn giáo vượt quá 10%, đáng chú ý nhất là ở New Zealand (58,1%) và Australia (27,9%).

Bức tranh sách thiếu nhi khác biệt

Doanh số sách thiếu nhi rất khác nhau giữa các thị trường. Có 8/18 thị trường ghi nhận tăng trưởng là Brazil (với con số đặc biệt ấn tượng 14,2%), Ấn Độ, Italy, Ireland, Mexico, New Zealand, Romandy và Nam Phi.

Các thị trường ghi nhận sự sụt giảm bao gồm Australia, Bỉ, Colombia, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh. Ba Lan ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong thể loại này, với doanh số bán hàng giảm 18%.

Sách giáo khoa nhìn chung giảm trong nửa đầu năm, nằm trong xu hướng giảm doanh số của sách phi hư cấu. Những ngoại lệ đáng chú ý đối với mảng sách giáo khoa bao gồm Mexico (tăng 48,9%) và Colombia (tăng 25,9%), và ở mức độ thấp hơn là Ấn Độ (tăng 4,7%).

Có lẽ xu hướng đáng chú ý nhất trên các thị trường quốc tế là xu hướng độc giả quan tâm tới các ấn phẩm giải trí, đặc biệt là các định dạng theo kỳ, chẳng hạn như truyện tranh, manga hay tiểu thuyết. Những dòng tác phẩm hình ảnh như truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa đã cho thấy khả năng vượt qua mạnh mẽ rào cản ngôn ngữ và văn hóa để thu hút độc giả toàn cầu.

Ngoài ra, áp lực kinh tế có thể đã khiến người tiêu dùng trở nên kén chọn hơn, trong đó, sách phi hư cấu có lẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, một phần vì giá bán trung bình của các đầu sách này thường cao hơn so với sách hư cấu.