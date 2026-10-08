Gả Kim Thoa của Điền Hi Vi ấn định ngày lên sóng

Đoàn phim Gả Kim Thoa vừa tung poster cùng những hình ảnh hậu trường đáng chú ý, đồng thời xác nhận lịch phát sóng. Phim dự kiến lên sóng trên Youku và khung giờ vàng 21h25 trên CCTV8 từ ngày 16/10, với tổng cộng 30 tập.

Gả Kim Thoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiếu Giai Nhân, thuộc thể loại cổ trang, ngôn tình. Điền Hi Vi đảm nhận vai A Sửu/Ngụy Nhiêu, trong khi Diêm An đóng Lục Trạc. Sự đối lập giữa thân phận của A Sửu và vị trí vốn thuộc về Ngụy Nhiêu là điểm nút quan trọng của câu chuyện.

Phim cổ trang mới của Điền Hi Vi và Diêm An chính thức ấn định ngày lên sóng.

Trong phim, A Sửu vốn chỉ là một thiếu nữ có địa vị thấp kém, làm công việc dọn phân vào ban đêm và thường xuyên bị người khác chà đạp, ức hiếp. Cuộc đời cô thay đổi khi nhận ra bản thân có gương mặt giống Ngụy Nhiêu, tiểu thư Hầu phủ. Từ đó, A Sửu bất ngờ được đưa vào Quốc Công phủ, trở thành tân nương xung hỉ của thế tử Lục Trạc.

Ban đầu, A Sửu xem cuộc hôn nhân này như cơ hội để thay đổi số phận. Tuy nhiên, tình thế nhanh chóng trở nên phức tạp khi Lục Trạc, người được cho là đang hấp hối, bất ngờ tỉnh lại. Việc A Sửu thay thế vị trí của Ngụy Nhiêu cũng khiến cô liên tục đối mặt với những hiểm nguy mới.

Trong phim, Điền Hi Vi đảm nhận vai A Sửu/Ngụy Nhiêu.

Ngụy Nhiêu không chấp nhận việc A Sửu chiếm vị trí vốn thuộc về mình và tìm cách loại bỏ cô. Trong khi đó, Lục Trạc lại cho rằng người phụ nữ trước mặt là một kẻ độc ác, luôn đề phòng và tìm cách đối phó với nàng. Cuộc sống bên trong Quốc Công phủ vì thế không đơn giản như vẻ ngoài hòa thuận.

Trước tình thế đó, A Sửu buộc phải thận trọng tính toán từng bước để giữ vững vị trí. Cô không chỉ tìm cách giành được tình cảm của Lục Trạc mà còn bắt đầu lần theo những bí mật liên quan đến thân thế của mình. Hành trình này mở ra tuyến câu chuyện về sự thay đổi số phận của một cô gái từng đứng ở đáy xã hội.

Bên cạnh Điền Hi Vi và Diêm An, Gả Kim Thoa còn quy tụ nhiều diễn viên như Vương Nhất Nam, Doãn Văn Huyên, Mao Lâm Dĩnh, Khổng Lâm, Đại Cao Chính, Lưu Đông Lâm, Điềm Nữu, Dương Thanh, Lý Chính Đình, Phan Quân Nhã, Vương Tô Kỳ, Dương Vũ Đồng, Trần Tư Tư, Kim Thiên Như Ý, Trịnh Giai Tuệ, Thôi Dịch, Tăng Nhất Huyên, Tưởng Khải, Đới Xuân Vinh và Đới Kiều Thiến.

Trong phim, A Sửu vốn chỉ là một thiếu nữ có địa vị thấp kém, làm công việc dọn phân vào ban đêm và thường xuyên bị người khác chà đạp, ức hiếp.

Với lịch lên sóng được ấn định vào giữa tháng 10, Gả Kim Thoa sẽ là một trong những dự án cổ trang đáng chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới. Việc phim đồng thời có lịch phát sóng trên CCTV8 và Youku cũng giúp tác phẩm tiếp cận khán giả truyền hình lẫn nền tảng trực tuyến.