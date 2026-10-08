'Diễn viên trăm tỷ' vừa lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là ai?

Diễn viên Phương Anh Đào có tên trong danh sách đề cử 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 (The 100 Most Beautiful Faces 2026) do chuyên trang sắc đẹp độc lập TC Candler công bố.

The 100 Most Beautiful Faces 2026 của TC Candler là một trong những bảng đề cử nhan sắc quốc tế được duy trì trong nhiều năm. Đây cũng là lần đầu tiên diễn viên họ Đào có tên trong bảng đề cử.

Trong danh sách đề cử năm 2026, ngoài Phương Anh Đào, Việt Nam còn có Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân, diễn viên Kaity Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân... Ở bảng xếp hạng của nam là ca sĩ Isaac, Hieuthuhai, Sơn Tùng M-TP...

Phương Anh Đào sinh năm 1992, quê ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ), bắt đầu được biết đến từ phim độc lập “Nhắm mắt thấy mùa hè” (2018). Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh.

Vai chính trong phim “Mai” (2024) của đạo diễn Trấn Thành giúp nữ diễn viên sinh năm 1992 thật sự đổi đời. Thành công của phim giúp Phương Anh Đảo trở thành “mỹ nhân trăm tỷ”, được khán giả và giới chuyên môn công nhận thực lực.

Năm 2024, Phương Anh Đào được đề cử tại hạng mục “Mỹ nhân của năm”, một dấu mốc cho thấy sức hút về ngoại hình của cô.

Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp nữ tính, sắc sảo nhưng vẫn có nét dịu dàng, phù hợp với nhiều dạng vai trên màn ảnh.

Phương Anh Đào còn được mệnh danh là “nữ thần mặt mộc đẹp nhất Việt Nam” bởi sở hữu đường nét thanh tú, thần thái rạng ngời dù không son phấn.

Nhờ ăn uống và tập luyện khoa học, Phương Anh Đào được khen sắc vóc trẻ trung. Nữ diễn viên cân bằng tinh thần, giữ tâm trạng thoải mái, tích cực nhờ yoga, chạy bộ.

Ở tuổi 34, Phương Anh Đào có sự nghiệp thành công sau nhiều năm làm nghề, chứng minh được sức hút đến từ cả ngoại hình lẫn năng lực diễn xuất.