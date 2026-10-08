Trên Threads, một tài khoản đăng tải video tổng hợp những khoảnh khắc ứng xử từng gây tranh cãi của Hoa hậu Tiểu Vy, kèm nhận xét về cách giao tiếp và xử lý tình huống của người đẹp.

"Ngắm Tiểu Vy góc nào cũng sang mà lắm lúc xử lý tình huống vụng về ghê. Đã là hoa hậu xuất hiện chỗ đông người mà ăn nói, hành động cứ kém duyên", tài khoản này viết.

Đáng chú ý, Tiểu Vy sau đó trực tiếp để lại bình luận dưới bài đăng. Hoa hậu Việt Nam 2018 thừa nhận bản thân từng có những tình huống xử lý chưa khéo léo và cho biết đã rút ra kinh nghiệm từ những sự việc trước đây.

"Em cũng đã nhìn nhận lại và rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân sau những tình huống chưa khéo léo trước đây. Em vẫn đang cố gắng học hỏi và hoàn thiện mình hơn mỗi ngày ạ", Tiểu Vy chia sẻ.

Tiểu Vy lên tiếng trước những nhận xét về cách ứng xử của mình trên mạng xã hội. Ảnh: @trantieuvy.

Người đẹp nói thêm: "Ai cũng có những lúc chưa hoàn hảo, quan trọng là mình biết nhìn nhận và thay đổi theo hướng tốt hơn. Mong mọi người có thể nhìn nhận những nỗ lực đó của em".

Dưới phần bình luận, một số khán giả dành lời động viên cho Tiểu Vy, cho rằng việc chủ động nhìn nhận thiếu sót và tiếp thu góp ý là điều đáng ghi nhận. Chia sẻ của Tiểu Vy đang được chú ý trên mạng xã hội.

Trước đó, Tiểu Vy từng vướng tranh luận khi không nhớ tên sản phẩm tại một sự kiện mỹ phẩm hồi tháng 4, hoặc có hành động bị nhận xét thiếu tinh tế trong sự kiện của đoàn phim hồi tháng 5. Khi ấy, cô chọn cách im lặng, không lên tiếng.

Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World và lọt top 30 chung cuộc. Sau cuộc thi, người đẹp hoạt động trong lĩnh vực thời trang trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô từng góp mặt trong các phim Mai, Bộ tứ báo thủ, Ốc mượn hồn. Gần đây, Tiểu Vy tiếp tục tham gia dự án Bò sữa bay.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm của Tiểu Vy cũng nhận được sự quan tâm. Cô từng được khán giả ghép đôi với diễn viên Quốc Anh sau khi cả hai hợp tác trong Bộ tứ báo thủ.