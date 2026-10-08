Cháu gái đi du học bất ngờ trở về, khoảnh khắc gặp bà ai cũng rưng rưng

Theo nội dung được chia sẻ, cô gái quyết định tạo bất ngờ cho gia đình nên không báo trước ngày mình về. Khi về đến nhà, cô phát hiện bố mẹ đang ở ngoài ruộng, cuốc đất làm việc. Trong nhà lúc này chỉ còn người bà.

Có lẽ vì quá bất ngờ khi nhìn thấy cháu sau một thời gian dài xa nhà, bà không giấu được cảm xúc. Khoảnh khắc hai bà cháu gặp nhau nhanh chóng trở thành điểm nhấn của đoạn clip.

Vừa nhìn thấy cháu gái, bà tay ôm đầu rồi bật khóc nức nở. Ảnh cắt từ clip

Vừa nhìn thấy cháu gái, bà đang nằm trên võng đã bật khóc nức nở. Khi cháu gái ôm bà vào lòng, bà càng xúc động hơn, dẫu vui mừng nhưng bà đã không kiềm chế được những giọt nước mắt.

Không có màn chào đón cầu kỳ hay những món quà được chuẩn bị sẵn, cuộc hội ngộ diễn ra vô cùng giản dị. Một người cháu từ Hàn Quốc trở về, một người bà ở nhà và cái ôm sau thời gian xa cách cũng đủ khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt.

Nhiều người xem cho rằng những lần trở về bất ngờ như vậy thường khiến cảm xúc vỡ òa. Đặc biệt với những người đi học hoặc làm việc xa nhà, khoảnh khắc được gặp lại ông bà, cha mẹ sau thời gian dài luôn có sức lay động riêng.

(Video ghi lại khoảnh khắc xúc động giữa bà và cháu gái sau thời gian dài xa cách. Nguồn: nowfteehats_195)

Sự giản dị của cuộc gặp gỡ vì thế lại chính là điều khiến câu chuyện nhận được nhiều sự đồng cảm. Bởi đôi khi, sau những ngày tháng xa nhà, điều một người mong chờ nhất vẫn chỉ là được trở về và nghe một người thân gọi mình bằng cái tên thân thuộc như thuở bé.