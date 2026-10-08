Fan Peru thuê cả đoàn tàu và hàng trăm drone để mừng sinh nhật Jimin

BTS đang tạo nên một cột mốc đặc biệt tại Peru khi lần đầu tiên trong sự nghiệp đặt chân đến quốc gia Nam Mỹ này để tổ chức chuỗi concert. Đáng chú ý, chuyến lưu diễn diễn ra ngay trước sinh nhật Jimin, tạo cơ hội để người hâm mộ địa phương biến những ngày BTS có mặt tại Lima thành một lễ hội đặc biệt dành cho nam thần tượng.

Theo kế hoạch, BTS biểu diễn tại sân vận động San Marcos ở Lima vào các ngày 7, 9 và 10/10. Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc đến Peru kể từ khi ra mắt năm 2013.

Sinh nhật Jimin rơi vào ngày 13/10, chỉ vài ngày sau concert cuối cùng của BTS tại Lima. Vì vậy, cộng đồng người hâm mộ tại Peru đã chuẩn bị hàng loạt dự án để chào đón thành viên BTS, biến nhiều khu vực trong thành phố thành không gian ngập tràn hình ảnh và lời chúc dành cho anh.

Ngay từ đầu tháng 10, người hâm mộ Hàn Quốc đã triển khai các quảng cáo LED quy mô lớn tại Lima. Những video chúc mừng sinh nhật Jimin được trình chiếu trên màn hình gần sân vận động San Marcos từ ngày 1/10 và dự kiến tiếp tục xuất hiện trong suốt một tháng.

Không chịu kém cạnh, fan Peru cũng thực hiện nhiều dự án riêng. Một bảng quảng cáo lớn với hình ảnh Jimin cùng những lời chúc mừng sinh nhật được dựng gần sân vận động từ ngày 6/10. Bên cạnh đó, video dành cho nam thần tượng được trình chiếu tại bốn địa điểm quan trọng trong thành phố trong thời gian bốn ngày.

Đặc biệt, dự án gây chú ý mang tên “Chuyến tàu tình yêu dành cho Jimin”. Một đoàn tàu tại Lima được trang trí cả bên trong lẫn bên ngoài bằng hình ảnh của thành viên BTS. Những thông điệp như “13.10” và “Siempre contigo”, có nghĩa là “Luôn bên bạn”, xuất hiện xuyên suốt đoàn tàu.

Các hoạt động còn được đưa lên bầu trời Lima. Ngày 9/10, 350 máy bay không người lái sẽ cùng lúc tạo thành những hình ảnh mang chủ đề Jimin trên khu vực bãi biển Costa Verde. Một nhóm người chơi dù lượn cũng dự kiến xuất hiện với những biểu ngữ chứa thông điệp chúc mừng sinh nhật nam thần tượng.

Tuy nhiên, màn kỷ niệm đáng chú ý nhất được dành cho concert cuối cùng của BTS tại Lima vào ngày 10/10.

Người hâm mộ dự kiến chuẩn bị 40.000 khẩu hiệu để phát cho khán giả trong sân vận động. Mục tiêu là biến khoảnh khắc Jimin phát biểu cuối chương trình thành một màn chúc mừng sinh nhật tập thể, với hàng chục nghìn người cùng tham gia.

Sinh nhật Jimin năm nay vì thế không chỉ là một sự kiện của cộng đồng người hâm mộ BTS. Việc fan Peru đầu tư vào hàng loạt dự án từ đường phố, phương tiện công cộng đến bầu trời cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của K-pop tại khu vực Nam Mỹ, đồng thời tạo nên một màn chào đón đặc biệt dành cho BTS trong lần đầu tiên nhóm biểu diễn tại Peru.