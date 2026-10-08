Ngôi sao 'Transformers' ly hôn

Theo ABC News, đơn ly hôn được nộp hôm 6/10 tại Tòa Thượng thẩm hạt Los Angeles, trong đó nêu rõ Goth và LaBeouf đã sống ly thân từ tháng 7/2025. Giống phần lớn các vụ ly hôn tại Mỹ, lý do được đưa ra trong hồ sơ là “những khác biệt không thể hòa giải”.

Goth đề nghị được toàn quyền chăm sóc và nuôi dưỡng chính về mặt pháp lý lẫn thực tế đối với con gái 4 tuổi, đồng thời đề nghị LaBeouf được quyền thăm con. Cô cũng đề nghị tòa không cho phép cả hai bên yêu cầu trợ cấp từ đối phương.

Mia Goth và Shia LaBeouf kết hôn năm 2016. Ảnh: Wire Image.

Trước đó, Mia Goth và Shia LaBeouf gặp gỡ và bắt đầu hẹn hò khi cùng đóng Nymphomaniac: Vol. II năm 2012, sau đó kết hôn vào năm 2016. Họ từng chia tay vào năm 2018 nhưng vẫn chưa chính thức chấm dứt quan hệ hôn nhân. Cặp đôi tái hợp vào năm 2020 rồi đón con gái đầu lòng năm 2022.

Goth, tên khai sinh là Mia Gypsy Mello da Silva Goth, sinh năm 1993 tại London. Người đẹp nổi tiếng toàn cầu với bộ ba phim kinh dị X, Pearl và MaXXXine. Năm ngoái, cô tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong Frankenstein. Mới đây nhất, diễn viên góp mặt trong bom tấn The Odyssey với vai Melantho, một nữ hầu không chung thủy.

Trong khi Shia LaBeouf sinh năm 1986, bắt đầu sự nghiệp với tư cách sao nhí của Disney Channel trong Even Stevens và bộ phim Holes năm 2003. Sau đó, anh tham gia Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull và ba phần Transformers đầu tiên của đạo diễn Michael Bay.

Một ngày trước khi Goth nộp đơn ly hôn, LaBeouf lần thứ hai đạt thỏa thuận giải quyết vụ kiện với ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên FKA Twigs - người từng hẹn hò với LaBeouf trong khoảng thời gian anh và Goth chia tay.

Cụ thể, FKA Twigs từng đệ đơn kiện LaBeouf vào năm 2020, cáo buộc nam diễn viên bạo hành tinh thần và thể chất cô trong thời gian hai người yêu nhau.

Hai diễn viên từng chia tay vào năm 2018, sau đó tái hợp năm 2020. Ảnh: BACKGRID.

Hai người đã đạt thỏa thuận dàn xếp và vụ kiện được bác bỏ vào năm ngoái. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm nay, cô tiếp tục kiện LaBeouf, cho rằng các điều khoản không tiết lộ trong thỏa thuận trước đó đã vi phạm luật California khi ngăn cản cô lên tiếng.

Đầu tuần này, FKA Twigs đề nghị rút vụ kiện thứ hai. Trong hồ sơ gửi tòa, cô cho biết LaBeouf đã đồng ý hủy bỏ các điều khoản nói trên.