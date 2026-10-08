Lý do Lan Phương xứng đáng với danh xưng 'bảo chứng phòng vé'

Lan Phương là một trong những nữ diễn viên quen mặt với khán giả Việt qua cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô không đóng khung bản thân trong một dạng vai mà liên tục thử sức với nhiều màu sắc nhân vật khác nhau.

Từ những vai diễn có phần đanh đá, sắc sảo đến những nhân vật chịu nhiều tổn thương, Lan Phương thường tạo được dấu ấn nhờ khả năng thể hiện cảm xúc khá linh hoạt. Trên truyền hình, cô từng gây chú ý với Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình... Mỗi vai diễn lại mang đến một hình ảnh khác nhau của nữ diễn viên.

Lan Phương ghi dấu qua nhiều vai diễn đa dạng trên màn ảnh rộng và truyền hình. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, vai Diệu trong Cả một đời ân oán từng giúp Lan Phương nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhân vật có tính cách phức tạp, nhiều biến chuyển tâm lý, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện được cả sự ích kỷ, tổn thương lẫn những khoảnh khắc yếu đuối. Đây cũng là một trong những vai diễn giúp cô khẳng định khả năng đảm nhận những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Ở điện ảnh, Lan Phương cũng sở hữu một hành trình đáng chú ý. Cô từng góp mặt trong Scandal: Bí mật thảm đỏ, Cô dâu đại chiến 2, Scandal: Hào quang trở lại, Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Cô gái đến từ hôm qua, Tháng năm rực rỡ, Ống kính sát nhân, Bố già, Kẻ ăn hồn và Tử chiến trên không.

Điểm đáng chú ý là nhiều tác phẩm trong số này đều đạt thành tích tốt tại phòng vé. Bố già từng trở thành hiện tượng với doanh thu khoảng 427 tỷ đồng, trong khi Tháng năm rực rỡ, Cô gái đến từ hôm qua, Kẻ ăn hồn hay Tử chiến trên không cũng lần lượt ghi nhận những con số đáng chú ý.

Lan Phương sở hữu tổng doanh thu các phim điện ảnh lên đến hơn 1.200 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào doanh thu để gọi Lan Phương là "bảo chứng phòng vé" thì vẫn chưa đủ. Sức hút của nữ diễn viên còn nằm ở khả năng xuất hiện trong nhiều dòng phim và tạo được dấu ấn dù không phải lúc nào cũng đảm nhận tuyến nhân vật trung tâm.

Lan Phương cũng không phải gương mặt chỉ xuất hiện dày đặc trong một giai đoạn rồi biến mất. Cô duy trì công việc diễn xuất qua nhiều năm, đồng thời hoạt động ở sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Sự bền bỉ này giúp nữ diễn viên xây dựng được một lượng khán giả quen thuộc với phong cách diễn xuất của mình.

Trong năm 2026, Lan Phương tiếp tục gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 202 tỷ đồng, nối dài danh sách những tác phẩm điện ảnh có sự góp mặt của nữ diễn viên và ghi nhận kết quả tích cực tại phòng vé.

Đáng chú ý, hành trình điện ảnh của Lan Phương vẫn chưa dừng lại. Nữ diễn viên sẽ tiếp tục xuất hiện trong Huyết Thống, dự kiến ra rạp vào cuối tháng 12. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ mang đến thêm một màu sắc mới trong hành trình diễn xuất của cô trên màn ảnh rộng.

Việc liên tục thử sức ở những dự án có màu sắc khác nhau cũng cho thấy Lan Phương không lựa chọn con đường an toàn. Với một diễn viên, sức hút phòng vé không chỉ nằm ở việc bộ phim đạt bao nhiêu tỷ đồng mà còn ở khả năng khiến khán giả tò mò về nhân vật, chờ đợi màn thể hiện và tiếp tục nhớ đến diễn viên sau khi bộ phim kết thúc.

Lan Phương tiếp tục trở lại rạp chiếu với Huyết Thống, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 12.

Bởi vậy, danh xưng "bảo chứng phòng vé" với Lan Phương có thể được nhìn nhận từ tổng hòa nhiều yếu tố. Từ kinh nghiệm, khả năng biến hóa, sức hút với khán giả và một hành trình điện ảnh có nhiều tác phẩm đạt thành tích tốt. Sau hơn 20 năm làm nghề, nữ diễn viên vẫn tiếp tục tìm kiếm những vai diễn mới thay vì lặp lại chính mình.

Và với Huyết Thống dự kiến ra rạp vào cuối tháng 12, khán giả sẽ có thêm một dịp để nhìn thấy Lan Phương trong một màu sắc mới trên màn ảnh rộng.