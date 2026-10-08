Yoo Seung Ho rộ tin hẹn hò 6 năm, fan chưa kịp mừng thì hai bên xác nhận chia tay

Ngày 8/10, trang Edaily của Hàn Quốc đưa tin độc quyền - Yoo Seung Ho và Lim Se Joo đã bí mật hẹn hò 6 năm. Cả hai quen biết sau khi cùng tham gia bộ phim Memorist (phát sóng vào tháng 3/2020).

Yoo Seung Ho và Lim Se Joo đã giữ kín chuyện tình cảm. Ban đầu, họ chỉ chia sẻ với một nhóm nhỏ bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, vì đã hẹn hò nhiều năm, ngày càng nhiều người trong ngành giải trí biết hơn. Cả hai có những buổi hẹn hò ở quận Mapo (Seoul) hay tỉnh Gyeonggi.

Yoo Seung Ho nổi tiếng từ khi còn nhỏ với diễn xuất xuất thần. Anh vừa trở lại sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ với Flex x Cop 2, vào vai phản diện Yoo Seong Won. Lim Se Joo bắt đầu sự nghiệp với tư cách ca sĩ vào năm 2011 trước khi chuyển hướng qua diễn xuất vào năm 2014. Cô tham gia một số bộ phim như: A Killer Paradox (Nghịch Lí Kẻ Sát Nhân), Maestra...

Chuyện tình bí mật và bền bỉ của Yoo Seung Ho và Lim Se Joo khiến nhiều người bất ngờ. Ngay lập tức, trên mạng xã hội, netizen gửi lời chúc phúc kèm suy đoán có phải cặp đôi sắp kết hôn nên mới "nổ tin" hẹn hò sau nhiều năm giữ kín?

Tuy nhiên, chưa kịp mừng được bao lâu thì chiều 8/10, công ty quản lý của 2 diễn viên thông báo đúng là họ từng hẹn hò 6 năm nhưng đã chia tay gần đây, theo trang iMBC. Tin tức này khiến fan "hỏn lọn".

Một số bình luận của Knet:

"Quá đủ rồi đấy.""Vậy bài báo đầu tiên kia là gì, tại sao họ lại viết tin hẹn hò kiểu đó khi chưa xác nhận với công ty? Họ đang gài bẫy Yoo Seung Ho hay Lim Se Joo thế?""Ác độc thật, sao lại đưa tin hẹn hò khi họ đã chia tay.""Đúng là ngàn năm có một, bài xác nhận hẹn hò là bài xác nhận chia tay luôn.""Tôi cảm thấy sẽ buồn lắm. Mới chia tay mà họ lại đi khui tin hẹn hò như vậy."