Avengers: Endgame trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Avengers: Endgame một lần nữa vượt qua Avatar để trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại. Thành tích này đến sau khi tác phẩm của anh em đạo diễn Anthony và Joe Russo được tái phát hành trước thềm Avengers: Doomsday, qua đó đưa tổng doanh thu toàn cầu lên khoảng 2,925 tỷ USD.

Trong tuần đầu tiên của đợt tái phát hành, Avengers: Endgame thu khoảng 86 triệu USD và đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé. Sang tuần tiếp theo, bộ phim tiếp tục mang về thêm khoảng 40 triệu USD. Nhờ đó, tổng doanh thu tích lũy của tác phẩm đạt khoảng 2,925 tỷ USD, vượt mức 2,923 tỷ USD của Avatar.

Avengers: Endgame trở lại vị trí phim có doanh thu cao nhất lịch sử sau đợt tái phát hành. Ảnh: NSX

Khoảng cách giữa hai bộ phim chỉ vào khoảng 2 triệu USD, nhưng đủ để Avengers: Endgame một lần nữa giành lại vị trí dẫn đầu. Đây cũng là lần thứ hai bộ phim Marvel vượt qua tác phẩm khoa học viễn tưởng của James Cameron để đứng trên đỉnh bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu.

Avatar từng thiết lập kỷ lục vào năm 2009 khi thu khoảng 2,78 tỷ USD trong thời gian phát hành tại rạp. Thành công của bộ phim đưa James Cameron trở thành một trong những đạo diễn có ảnh hưởng lớn nhất tại phòng vé toàn cầu.

Một thập kỷ sau, Avengers: Endgame xuất hiện và nhanh chóng phá vỡ kỷ lục này. Khi phát hành năm 2019, phần cuối của Infinity Saga thu khoảng 2,81 tỷ USD, vượt Avatar để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của Avengers: Endgame không kéo dài quá lâu. Năm 2021, Avatar được tái phát hành tại Trung Quốc và thu thêm doanh thu đáng kể, qua đó vượt qua bộ phim Marvel để trở lại ngôi đầu.

Sau nhiều năm, Avengers: Endgame một lần nữa có cơ hội thay đổi bảng xếp hạng nhờ đợt tái phát hành mới. Việc Marvel đưa bộ phim trở lại rạp ngay trước Avengers: Doomsday không chỉ giúp tác phẩm gia tăng doanh thu mà còn tạo thêm sự chú ý đối với thương hiệu Avengers trước khi chương mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel ra mắt.

Thành tích lần này cũng cho thấy sức sống đáng chú ý của những bom tấn đã ra mắt nhiều năm trước. Avengers: Endgame đã kết thúc hành trình lớn của nhóm Avengers ban đầu từ năm 2019, nhưng sức hút của bộ phim vẫn đủ mạnh để thu hút khán giả quay lại rạp khi được phát hành trở lại.

Trong khi Avengers: Endgame tiếp tục tạo dấu ấn tại phòng vé, một số tác phẩm mới lại không có khởi đầu thuận lợi. Digger của Warner Bros. ra mắt trong cuối tuần qua nhưng chỉ thu khoảng 8 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và khoảng 20 triệu USD trên toàn cầu. Bộ phim do Alejandro González Iñárritu đạo diễn, với Tom Cruise đóng chính. Tác phẩm khai thác câu chuyện liên quan đến biến đổi khí hậu và sở hữu kinh phí được báo cáo ở mức 160–180 triệu USD.

Tom Cruise đảm nhận vai chính trong Digger, bộ phim có doanh thu mở màn không như kỳ vọng. Ảnh: NSX

Với doanh thu mở màn khá thấp so với mức đầu tư, Digger đang đứng trước một bài toán khó tại phòng vé. Thành tích này đặc biệt đáng chú ý khi bộ phim quy tụ đạo diễn từng đoạt nhiều giải thưởng cùng một ngôi sao có sức hút thương mại như Tom Cruise.

Sự đối lập giữa Avengers: Endgame và Digger trong cùng một tuần phần nào cho thấy sự khó đoán của thị trường điện ảnh. Một bộ phim đã ra mắt nhiều năm vẫn có thể tạo ra doanh thu lớn khi được tái phát hành đúng thời điểm, trong khi một dự án mới với kinh phí cao và dàn tên tuổi nổi bật lại gặp khó khăn ngay từ những ngày đầu.

Với Avengers: Endgame, cột mốc 2,925 tỷ USD một lần nữa đưa bộ phim trở lại vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng phòng vé toàn cầu. Tuy nhiên, khoảng cách với Avatar hiện chỉ khoảng 2 triệu USD, đồng nghĩa cuộc đua giữa hai bom tấn vẫn có thể tiếp tục thay đổi khi doanh thu từ các thị trường còn lại được cập nhật.