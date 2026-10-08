Giải mã ý nghĩa số áo của các nhân vật trong phim 'Trại buôn người'

“Trại buôn người” đang là phim điện ảnh được quan tâm nhất phòng vé Việt khi đạt 344 tỷ đồng sau 2 tuần ra rạp (theo số liệu Box Office Vietnam). Khán giả quan tâm chi tiết đến bộ phim, kể cả những con số trên áo các nhân vật.

Trong phim, các nạn nhân gần như bị xóa bỏ danh tính, chỉ còn được gọi bằng những con số trên áo. Tưởng như vô hồn nhưng mỗi con số lại gắn với một câu chuyện riêng, được lựa chọn dựa trên số phận nhân vật hoặc mang ý nghĩa đặc biệt với chính diễn viên.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, những con số trên áo các nhân vật đều có dụng ý riêng. Vai nam chính Trần Duy Ny do Steven Nguyễn thủ vai mặc áo số 700. Đây là tổng số nạn nhân trong phim, đồng thời cũng là số cuối cùng dự báo người kết thúc tất cả câu chuyện.

Nhân vật Tùng (Tùng Mint đóng) - cảnh sát ngầm trong phim - mặc áo số 198. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, con số này gợi nhắc đến Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam” - 19/8.

Số 512 của Út Đẹt (do Á hậu Minh Kiên thủ vai) cũng chính là số báo danh của người đẹp khi tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2023.

Con số 069 của nhân vật Mỹ Ngọc tượng trưng cho con người có hai mặt tốt và xấu (nhân vật này có tính cách khôn lỏi). Cô luôn tìm mọi cách để sớm được trở về nhà.

Nhân vật mẹ Nhân (NSND Như Quỳnh đóng) mặc áo số 410. Con số này được tiết lộ là gắn với ngày 4/10 - Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy, liên quan trực tiếp đến kết cục bi kịch của nhân vật trong phim.