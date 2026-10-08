Á hậu Châu Anh nhận vai trò mới - Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, lan tỏa thông điệp sống xanh đến giới trẻ

Tháng 10 này, nhiều dự án đáng chú ý của phim Hoa ngữ sẽ lên sóng. Và cuộc đua gay cấn nhất ắt hẳn thuộc về "Thượng Công Chúa" của Mạnh Tử Nghĩa và "Gả Kim Thoa" của Điền Hi Vi khi mỗi phim đều có lợi thế riêng.