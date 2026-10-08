'Diễn viên nghìn tỷ' của màn ảnh Việt, Tuấn Trần: 'Rất áp lực về mặt cảm xúc khi đón nhận dự án mới này'

Trong phim, Tuấn Trần vào vai thầy giáo Tú, để lại nhiều cảm xúc cho nam diễn viên. Anh chia sẻ: “Tôi đã trò chuyện với đạo diễn Trung Lùn và đã bị hoàn toàn thuyết phục bởi tính cách nhân vật. Hành trình phát triển nhân vật để rời khỏi nhà tù đã chạm được trái tim của tôi”.

Tiến Luật cho rằng, Chính là vai diễn đầy kích thích và khác lạ trong sự nghiệp. “Tôi đã tìm hiểu rất nhiều để có thể cân bằng giữa một anh lớn ngoài xã hội và anh lớn với trái tim ấm áp bên trong”.

Các nhân vật trong Trại giam hạnh phúc đều thử thách diễn viên phải thể hiện được nét, ác đồng thời vẫn giữ được sự cô đơn và khát khao hạnh phúc trong mỗi tù nhân. Những nhân vật “anh lớn” của diễn viên La Thành, Hoàng Phi hay Gi-A Nguyễn cũng để lại nhiều ấn tượng.

Trong các nhân vật của phim, vai diễn cán bộ Tú của Ma Ran Đô và Long Đầu Bò của Lương Thế Thành để lại nhiều ấn tượng đặc biệt về tạo hình và nét tính cách độc đáo. Ma Ran Đô chia sẻ: “Tôi được đạo diễn Trung Lùn hướng dẫn, phân tích tâm lý để tôi có thể thấm được nhân vật từ bên trong, để có thể diễn được nhân vật này”.

Trong khi đó, diễn viên Lương Thế Thành: “Long Đầu Bò là một nhân vật phản diện, biến thái, một nhân vật rất ác. Để thể hiện được những khía cạnh này, tôi đã tìm hiểu vai diễn này rất nhiều, từ ánh mắt, cơ mặt, hình thể phù hợp với nhân vật. Bản thân tôi cũng không còn nhận ra mình nữa, với khâu hoá trang từ sẹo, hình xăm, cạo đầu”, nam diễn viên chia sẻ.

Không chỉ đối với Lương Thế Thành, mỗi diễn viên khi tham gia phim đều có những khó khăn và áp lực riêng. Tuấn Trần thừa nhận: “Đây là một vai rất áp lực về mặt cảm xúc với tôi”. Hoàng Phi cũng cho biết: “Tôi cố gắng bằng độ sâu của kỹ thuật biểu diễn cũng như cảm xúc của nhân vật. Không thể đổ lỗi cho việc tôi chưa đi tù mà lại không thể diễn được”.