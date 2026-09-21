Song Joong Ki ở tuổi 41

Ngày 20/9, Song Joong Ki đăng tải một số hình ảnh mới kèm lời cảm ơn gửi tới người hâm mộ đã chúc mừng sinh nhật anh. Nam diễn viên sinh ngày 19/9/1985, vừa bước sang tuổi 41. Trong một bức ảnh, Song Joong Ki đeo trên lưng túi snack Matdongsan và tạo dáng trước phông nền có những quả bóng bay mang dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Qua loạt ảnh, nam diễn viên được khen trẻ trung hơn so với tuổi. Ảnh: @hi_songjoongki.

Hình ảnh đời thường ở tuổi 41 của nam diễn viên. Song Joong Ki và nữ diễn viên người Anh Katy Louise Saunders quen nhau thông qua một người bạn chung vào năm 2021. Hai người công khai mối quan hệ, đăng ký kết hôn vào năm 2023 và cùng năm đón con trai đầu lòng. Tháng 11/2024, cặp đôi chào đón con thứ hai. Ảnh: @hi_songjoongki.

Hồi tháng 7, mạng xã hội Trung Quốc và Hàn Quốc lan truyền thông tin Song Joong Ki và Katy Louise Saunders chuẩn bị ly hôn sau hơn 3 năm kết hôn. Tuy nhiên, những thông tin này không được xác nhận bởi nguồn tin chính thống. Theo truyền thông Hàn Quốc, tin đồn bắt nguồn từ một số kênh YouTube chuyên sản xuất nội dung giật gân để thu hút lượt xem. Một số video còn bị cho là sử dụng hình ảnh, phỏng vấn cũ, phụ đề được chỉnh sửa hoặc cắt ghép ngữ cảnh để tạo cảm giác đang phản ánh những diễn biến mới. Ảnh: @hi_songjoongki.

Trái với những lời đồn trên mạng, Daily25news cho biết Song Joong Ki và vợ vẫn gắn bó. Trước đó không lâu, hai người xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện chính thức. Cặp đôi đảm nhận vai trò dẫn chuyện tại một buổi hòa nhạc cổ điển, luân phiên sử dụng tiếng Hàn và tiếng Anh, đồng thời gửi lời nhắn dành cho các con. Đây là một trong số ít lần hai người cùng xuất hiện công khai kể từ khi kết hôn. Màn xuất hiện của họ nhận được sự chú ý từ khán giả. Ảnh: Top Star News.

Trong sự nghiệp, Song Joong Ki đang trải qua giai đoạn không mấy thuận lợi. Đầu năm 2025, anh trở lại với Bogota: City of the Lost nhưng bộ phim không đạt thành tích như kỳ vọng. Theo Newsen, đây là thất bại thứ hai liên tiếp của nam diễn viên tại phòng vé. Trước đó, Đường cùng ra mắt tháng 10/2023 chỉ thu hút khoảng 260.000 lượt khán giả. Ảnh: @highziumstudio.

Năm 2025, Song Joong Ki còn trở lại với mảng truyền hình nhờ phim My Youth. Anh vào vai Sun Woo Hae, cựu diễn viên nhí từng nổi tiếng nhưng đánh mất ánh hào quang vì những toan tính của người lớn. Sau nhiều biến cố, nhân vật sống bình lặng với công việc viết tiểu thuyết và bán hoa. Cuộc sống của Sun Woo Hae thay đổi khi Sung Je Yeon (Chun Woo Hee) - mối tình đầu anh đã không gặp suốt 10 năm - bất ngờ xuất hiện. Cuộc tái ngộ khiến những ký ức về quá khứ giữa 2 người trở lại. Ảnh: @highziumstudio.

Dù có sự góp mặt của hai diễn viên được chú ý, My Youth cũng không tạo được hiệu ứng lớn về tỷ suất người xem. Theo số liệu AGB Nielsen cung cấp, tập cuối đạt rating 2,1%. Sau My Youth, Song Joong Ki đang chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ với dự án mới vào năm tới. Ảnh: ELLE.