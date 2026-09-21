U-KNOW Yunho chia sẻ trải nghiệm trong lần trở lại Việt Nam làm concert

Tối 19/9, U-KNOW Yunho tổ chức concert solo U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1 tại TP.HCM. Sau hơn 20 năm hoạt động cùng TVXQ, nam ca sĩ trở lại Việt Nam với tư cách nghệ sĩ solo và dành thời gian chia sẻ về những trải nghiệm trong chuyến đi.

Nói về lý do lựa chọn TP.HCM cho hành trình solo lần này, U-KNOW Yunho nhắc lại những kỷ niệm từ các lần đến Việt Nam biểu diễn trước đó. Nam ca sĩ cho biết tình cảm của người hâm mộ Việt Nam là một trong những lý do khiến anh muốn trở lại.

"Tôi cảm thấy tình cảm của các fan Việt Nam rất ấm áp. Khi suy nghĩ về điểm đến tiếp theo của solo concert, tôi nghĩ rằng nếu đến Việt Nam, đến TP.HCM tổ chức concert thì tôi sẽ lại nhận được một lần nữa tình cảm ấm áp đó từ tất cả các bạn fan, và chúng ta sẽ có những kỷ niệm rất đẹp", U-KNOW Yunho chia sẻ.

Trong thời gian ở TP.HCM, trưởng nhóm TVXQ cũng dành thời gian khám phá chợ Bến Thành. Nam ca sĩ tiết lộ anh đã thử dùng tiếng Việt để giao tiếp với tiểu thương, đồng thời tự trả giá khi mua hàng. Kết quả, U-KNOW Yunho giảm được 5.000 đồng so với mức giá ban đầu.

U-KNOW Yunho chia sẻ về vai trò nghệ sĩ solo.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cho biết anh đã tập nói tiếng Việt và đọc những bức thư người hâm mộ Việt Nam gửi tặng. U-KNOW Yunho cũng muốn ghé Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố và thưởng thức các món ăn tại Việt Nam. Anh dự định ghi lại những trải nghiệm trong chuyến đi qua vlog.

Trưởng nhóm TVXQ tập nói: "Học, học nữa, học mãi".

Tại concert, U-KNOW Yunho chọn màu cam làm dress code cho khán giả. Anh cho biết mình lựa chọn màu sắc này vì cảm nhận đây là màu vừa ấm áp vừa năng động.

Với U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1, anh xây dựng chương trình kết hợp âm nhạc, hình ảnh mang tính điện ảnh và câu chuyện cá nhân. Hình ảnh "Yunho nhỏ" xuất hiện trong concert để tái hiện các giai đoạn từ thời thơ ấu, tuổi thiếu niên đến khi trưởng thành và hoạt động cùng TVXQ.

Phần đọc thư của Yunho

"Tôi đã chuẩn bị concert này giống như một vở nhạc kịch cũng như một bộ phim, bởi vì sẽ có cả vai Yunho nhỏ tham gia concert lần này", nam ca sĩ chia sẻ.

Từ hành trình cùng TVXQ đến hoạt động solo, Yunho nói anh muốn tiếp tục viết câu chuyện của riêng mình: "Tôi nghĩ rằng sau quãng đường mà tôi đã cùng sát cánh với tất cả các thành viên của TVXQ thì từ giờ trở đi, với vai trò là một nghệ sĩ solo, tôi có thể viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình ở những trang tiếp theo".

Không gian diễn ra U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1 tại TP.HCM.

Trong đêm diễn tại TP.HCM, Checkmate được lựa chọn sau khi người hâm mộ Việt Nam bình chọn ca khúc muốn nghe. Khi được hỏi về một khoảnh khắc muốn khán giả nhớ đến, U-KNOW Yunho chọn Spotlight, ca khúc nằm ở gần cuối chương trình.